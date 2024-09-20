İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel "Doğru kullanan tüketicilerin alışverişlerinde dolandırılma riskleri ortadan kalkacak" derken, Avukat İbrahim Güllü "Tüketicilere uyarılarda bulunmak istiyoruz. Bazen satış bedeli gerçek rakamların dışında gösterilebiliyor.

Örneğin 700 bin liralık bir araç satışta 400-500 bin lira olarak gösterilebiliyor. Eğer o araçta herhangi bir arıza söz konusu olduğunda ve tüketici hakkını aramak istediği zaman bu sefer karşısına noterdeki kesilen satış beyanı çıkmış olacak. Bu da tüketicinin mağduriyetine neden olabilecek. Bizim tavsiyemiz satış rakamları neyse onu beyan edin" dedi.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından ikinci el araç alım-satımda dolandırıcılığı önlemek için geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek. Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel "Bildiğiniz gibi, son yayınlanan motorlu kara taşıtları yönetmeliği ile birlikte Güvenli Ödeme Sistemi hayatımıza geçti. Bu sistemle yetki belgesiyle satış yapan bizler gibi otomobilcilere uygulanırken ay sonunda itibaren herkese uygulanacak artık. Buradaki amaç otomotiv alışverişlerinde çok ciddi para alışverişi olduğu zaman suiistimaller meydana gelmekteydi. Alım-satım yapan kişiler bu anlamda birbirlerini çeşitli şekilde dolandırmaktaydı diyebiliriz. Bunun önüne geçmek için hem biz sektör temsilcileri hem bakanlığımız böyle bir uygulamaya geçilmesini istedi" diye konuştu.

'DOLANDIRICILIK YÖNTEMİNİ SONA ERDİRECEK'

Ertemel, "Bu son tüketici açısından ve biz otomotivciler açısından gayet olumlu bir gelişme. Fakat şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Tam sistem daha oturmadan hayata geçirildiği için sistemin aksaklıklarından dolayı sıkıntı yaşanmakta. İleri ki süreçlerde geçiştirileceği gözüküyor. Güvenli Ödeme Sistemi dolandırıcılık yöntemi açısından artık sona erdirecek durum diye söyleyebiliriz. Kesinlikle doğru kullanan son tüketiciler alışverişlerinde dolandırılma riskini ortadan kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.

'SİSTEMİ NOTERLİK YÖNETİYOR'

Güvenli Ödeme Sistemi hakkında konuşan Ertemel, "Alıcı ve satıcı notere gittiği zaman alıcı kişi parayı ilk önce notere gönderiyor. Araç satışını gerçekleştirdikten sonra satıcının hesabına parayı noter gönderiyor. Alış-veriş gerçekleştikten sonra alıcı ile satıcı arasında para trafiğinin noter yönetmiş oluyor" dedi.

'ÖNCE TALEP EDİLECEK'

Avukat İbrahim Güllü ise ,"Sistem şöyle çalışacak aracını satmak isteyen satıcı öncelikle talepte bulunacak, talep sonucunda bir referans numarası ile alıcı satış bedelini aracı kuruma bloke edecek ve satış işlemi gerçekleştirme noter tarafından onaylandıktan sonra aracı kurumdan alıcı parasını alacak. Dolayısıyla burada dolandırıcılık gibi birtakım sıkıntılar tüketiciler açısından ortadan kalkacak" dedi.

'SATIŞ BEDELİ NEYSE ONU BEYAN EDİN'

Güllü, "Burada tüketicilere uyarıda bulunmak istiyoruz bazen satış bedeli gerçek rakamların dışında gösterilebiliyor. Örneğin 700 bin liralık bir araç satışta 400-500 bin lira olarak gösterilebiliyor. Bunun şu sıkıntısı var; eğer o araçta herhangi bir arıza söz konusu olduğunda ve tüketici hakkını aramak istediği zaman bu sefer karşısına noterdeki kesilen satış beyanı çıkmış olacak. Bu da tüketicinin mağduriyetine neden olabilecekt. Bizim tavsiyemiz satış rakamları neyse, gerçek değerler neyse onu beyan edin" dedi.