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İkinci el araç satışlarında dolandırıcılar yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Dolandırıcılar, 'sazan sarmalı', 'change' ve 'IBAN dolandırıcılığı' yöntemlerle araç sahiplerini mağdur ederken İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi satış için güvenli yolları paylaştı.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

IBAN dolandırıcılığı yönteminde alıcı, satıcıyla anlaştıktan sonra "Kuzenim borçlu ve parayı sana gönderecek" diyor. Anlaşılan tutar, satıcının banka hesabına aracı teslim alması gereken kişinin adıyla değil, farklı bir isimle geliyor. Aracını satan mağdur, noterde "Gerçek alıcıdan ödeme aldım" diyerek satış işlemini tamamlıyor.Aracını sattığı için sevinen kişi için işler bu noktadan sonra karışıyor. Çünkü, dolandırıcının “kuzenim” diye tanıttığı kişi, yaptığı ödeme karşılığında hiçbir şey almadığını belirterek şikâyetçi oluyor ve parasını geri istiyor.

DDM'den dolandırıcılık yöntemine ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

"İkinci el araç satışlarında son günlerde yaşanan farklı dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Alıcı, aracı kimden alıyorsa parayı doğrudan o kişinin banka hesabına göndermelidir. Ayrıca satıcı, aracı kime satıyorsa paranın o kişiden gelmesine dikkat etmelidir.

Güvenli Ödeme Sistemi, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan ve 3 Şubat 2020 tarihinde hizmete açılan bir sistemdir. Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde aracın devir işlemi ve para transferi aynı anda noter huzurunda yapılabilmektedir.

Güvenli Ödeme Sistemi’nde satış bedeli, noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcının hesabına geçmeyeceğinden, satıcının notere gelmeme veya noterde işlemi gerçekleştirmeme riski ortadan kalkmaktadır.