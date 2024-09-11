Sıfır otomobil fiyatlarındaki kampanyalar, fahiş fiyatı önleyici düzenlemeler ile ikinci el araba fiyatlarındaki zamlar yerini indirimlere bırakmıştı. Ancak fiyatlarda bir miktar kıpırdanma olsa da bu yıl ilk kez ikinci el araç fiyatları reel olarak dip seviyeyi gördü.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA FİYATLAR SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Geçen ay 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı temmuz ayına göre yüzde 2,8 düşüş gösterdi. Buna karşılık, 1 milyon lira ve üzeri araçların ilan oranı temmuz ayına kıyasla yüzde 3,2 artış gösterdi. Bu değişiklikler, piyasa trendlerindeki fiyat değişimlerinin etkilerini ortaya koyuyor.

Geçen ay 5 yaşa kadar olan araçların ilan sayılarında yüzde 6 artış yaşandı. 10 yaşın altındaki araç ilanları ise oranları az olsa da düşüş yönlü seyretti.

Şirket verilerine göre, temmuzda yüzde 20,3 olan otomatik vitesli araçların ilan oranı ağustos ayında yüzde 26,5’e yükseldi.

Düz vitesli araçların ilanları temmuzda yüzde 66 iken, geçen ay yüzde 63'e geriledi. Yarı otomatik vitesli araçların ilanları ise temmuzdaki ilanların yüzde 13,4'ünü oluştururken, geçen ay yüzde 10,3'e geriledi.

SIFIR ARAÇLARDAKİ KAMPANYALAR ALICI O TARAFA YÖNLENDİRİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen sektör temsilcisi Halil Ali Şenay, sıfır araçlar için uygulanan kampanya ve indirimlerin tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ettiğini belirterek, tatil dönemi olmasına rağmen ekonomik gelişmelere bağlı olarak eylül ayında sıfır araçlardaki fiyat artışı beklentisinin pazardaki hareketliliği desteklediğini aktardı.

Şenay, geçen ay, temmuzdaki reel fiyat düşüş trendinin devam ettiğini kaydederek, "Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda ağustos ayında temmuza kıyasla yüzde 2,1 azalma gözlemlendi, bu da ağustos ayını reel fiyatlar açısından yılın en düşük dönemi olarak konumlandırdı" ifadelerini kullandı.