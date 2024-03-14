Van Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı İdris Ahi, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında 24 Mart Pazar günü saat 14.00’de Van’da miting düzenleyecek.

Son yıllarda hem genel hem de yerel seçimlerde bağımsız adaylıklarıyla gündeme gelen İdris Ahi, 31 Mart Yerel Seçimleri için Van Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olmuştu.

Ahi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, seçmenlerine seslendi. İdris Ahi, “24 Mart Pazar günü, bağımsız adayınız olarak miting düzenliyorum. Tüm İdris Ahi sevenlerini bekliyorum.” dedi.

Miting yerinin Kültür Kavşağı olarak belirlendiği fakat Van Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı İdris Ahi’nin başvuru yaparak mitinginin Beşyol Meydanı’nda yapılmasını talep edeceği öğrenildi.