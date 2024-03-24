Van'da, 31 Mart'taki seçimlerde Van Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan esnaf İdris Ahi, kamyonet üzerinden Vanlılara hitap etti. Ahi, suyu ve halk otobüslerini ücretsiz yapacağını, gençlerin düğün masraflarını karşılayacağını söyledi.

Maraş Caddesi'ndeki Musa Anter Parkında düzenlenen miting için polis, barikat kurup, önlem aldı. Alana getirilen kamyonetin kasasına çıkıp, gelenleri selamlayan daha önce de 5 kez bağımsız milletvekili adayı olan İdris Ahi, barikat dışında kendisini izleyenleri de alana davet etti. Konuşması sırasında sık sık 'ver coşkuyu' deyip açılan müzik sesi eşliğinde konuşan Ahi, seçmenlerden oy istedi.

Vaatlerini de sıralayan Ahi, "Şu an miting alanımız kalabalık. Ben buranın yerli patatesiyim. Yerli patates varken, niye yabancılar gelsin. 31 Mart'ta beni seçerseniz icralık olan su faturaları üzerindeki icraları kaldıracağım, suyu ücretsiz yapacağım, belediye halk otobüslerini ücretsiz halkın hizmetine sunacağım. Evlenmek isteyen gençlerin düğün masraflarını belediye bünyesinde karşılayacağım. Taziye yemekleri haramdır, taziye yemeklerinin kaldırılması için de takipçi olacağım. Benim Van için 81 projem var. Hepsini hayata geçireceğim" dedi. Konuşmasının ardından kamyonet kasasından inen Ahi ile görüşmek isteyenler birbirlerinin önüne geçmeye çalıştı.