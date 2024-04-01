Van'daki sandıkların tamamı açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Van Büyükşehir Belediyesi’ni DEM Parti yüzde 55.48 ile kazandı. Kentteki 14 belediyenin tamamını kazanarak kendi rekorunu kıran DEM Parti, AK Parti'nin kentteki kalelerini de kazandı.

Yerel seçimlerd DEM Parti gibi kendi rekorunu kıran başka bir aday daha vardı.

Van'ın renkli simalarından biri olan ve "yerli patates" sloganı ile tanınan Bağımsız Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi, kendi seçim rekorunu kırdı.

İDRİS AHİ O BİR DAHİ

2018 genel seçimlerinde 187 oy alan İdris Ahi, 2023 genel seçimlerinde oy oranını yaklaşık 3.3 kat arttırarak 620 oya çıkarmıştı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Van Büyükşehir'e bağımsız belediye başkan adayı olan İdris Ahi, 13 ilçeden de oy almayı başardı. İzlediği seçim politikası ve vaatleri ile gençlerin oyunu alan Ahi, geçen yılki seçimlere oranan oylarını 14 kat arttırdı ve 9 bine yakın oy aldı. 'İthal patates istemiyoruz, yerli patatese oy verin' diyen Ahi'nin bu çağrısı Van'da karşılıksız kalmadı. Ahi, Vanlıların desteği ile oyunu 14 kat arttırmayı başardı.

17 PARTİYİ GERİSİNDE BIRAKTI

Van genelinde yüzde 2.01'lik bir oran yakalayan Ahi, 8 bin 905 oy almayı başardı. Tek başına girdiği seçimde; HÜDA Par, DEVA Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Saadet Partisi, İYİ Parti, TKP, BTP, DP, HAK-PAR, DSP, Vatan Partisi, HKP, YTP, TKH, Milli Yol ve Millet partisini geride bırakan Ahi, Van'da en iyi çıkış yapan isim oldu.

Yerel seçim sonuçları büyük oranda belli olmaya başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre Van Büyükşehir Belediyesi’ni DEM Parti yeniden kazandı. Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte 14 belediyesi olan Van’da DEM Parti, 14’te 14 yaptı.

AHİ DESTEKÇİLERİ ALANA SIĞMAMIŞTI

Yerel seçim kampanyası kapsamında geçtiğimiz hafta Musa Anter Barış Parkı’nda miting düzenleyen Ahi, binlerce kişiye hitap etmişti. Ahi'nin destekçileri miting alanına sığmamış ve "Oyumuz yerli patatese" pankartları açmıştı.