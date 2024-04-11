31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri de dahil, toplam 9 ayrı seçime katılan İdris Ahi kendi rekorunu kırdı. Ahi 2028 Genel Seçimlerini işaret ederek, kendini şimdiden Van Bağımsız Milletvekili adayı olarak ilan ettiğini söyledi. Ahi ayrıca, seçimlerde beklediği sonucu elde edemediğini söyledi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bağımsız adayı olan İdris Ahi 31 Mart seçimlerinde 8 bin 905 oy alarak kendi oy rekorunu kırdı ve Van genelinde 17 siyasi partiyi geçti.

“BEKLEDİĞİM SONUCU ALAMADIM”

WanHaber’e konuşan Ahi, “Bu seçimlerde beklediğim sonucu elde edemedim çünkü ben isterdim ki Van’a hizmetkar olayım.” dedi.

“İdris Ahi’dir sözleri de sahidir, Van halkı da dâhidir!” sözleriyle hafızalara kazınan Ahi, yaptığı açıklamada; “Seçim arifesini geride bıraktık. Memleketimize, milletimize, vatanımıza, devletimize, hayırlı olsun. En güçlü halktır, halkımızın iradesine saygı duyacağız. Halkımız böyle istedi biz de böyle kabulleniyoruz.” şeklinde konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Van’ın sembolik isimlerinden biri haline gelmiş olan Ahi, siyaset sahnesinden çekilmeyi düşünmüyor. Van halkına hizmet etme yoluna baş koyduğunu ifade eden Ahi, “İnşallah önümüzdeki seçimde yolumuza devam edeceğiz, önümüzdeki seçimde Van Bağımsız Milletvekili adayı olarak kendimizi şimdiden ilan ediyoruz.” diyerek önümüzdeki genel seçimlerde bağımsız bir şekilde milletvekilliğine adaylığını koyacağını şimdiden duyurdu.

9 bine yakın oy almasını değerlendiren ve 31 Mart seçimlerinde beklediği yeterli desteği göremediğini söyleyen İdris Ahi, “Bu seçim sonuçlarından memnun musun derseniz de, tabii ki aday olan kazanmak ister! Biz gerçekten halkımızın gönlünü kazandık, inşallah önümüzdeki seçimde hizmeti de halkımız kazanacak. Tekrar adayız, halkımız bize oy verecek. Biz de halkımıza hizmetkarlık yapacağız.” dedi.