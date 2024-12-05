İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Yerlikaya, zor zamanlarda fedakarlık gösteren, canla başla çalışan bütün kurumlara, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, Dünya Gönüllüler Günü'nü kutladı.

Gönüllülüğün insanın varlığını anlamlı kılan, ahlakla yoğrulmuş kutsal bir değer olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İnsanın insan olma vasfını en yüksek düzeyde ortaya koyduğu bir eylemdir. Sizler, fütüvvet ruhunu ayakta tutan adanmışlarsınız. Bu ruh, medeniyetimizin en kadim değerlerinden biridir. Bugün burada milletimizin vicdanını ayakta tutan gönüllülerimizle bir aradayız. İyi ki varsınız, iyi ki kalpten kalbe, gönülden gönüle giden bir yol açıyorsunuz. Hiçbir maddi karşılık beklemeksizin insanların derdiyle dertlenmek, toplum yararına çalışmak, insanlara umut olmak, iyiliklere yol açmak... Evet, gönüllülük, salgında, selde, depremde, aşkla, erinmeden koşturmak, insan olmanın onuruna erişmek demektir.

Sizler, iyiliğin uzanan eli, fedakarlığın vücut bulmuş hali, yaralı yüreklerin umudusunuz. İnsanlık olarak, vicdanımızla sınandığımız bu zaman diliminde ihtiyaç sahiplerine şefkat ve merhametle yaklaşmak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Ne mutlu bize ki bugün gönüllülük, vakıflarımız, kurumlarımız ve STK'lerimizle yaşatılıyor. Coğrafyamıza ve insanlığa umut oluyor."

Kainatın, insanın hem yuvası hem de imtihanı olduğunu, dağların, nehirlerin ve verimli toprakların Allah'ın verdiği en büyük nimetlerin arasında yer aldığını dile getiren Yerlikaya, "Ancak bir gerçeğin kabullenilmesi gerekiyor. Afetler, tabiatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu gerçeklik karşısında insanın sorumluluğu da nettir. Tedbir almak. Doğaya karşı değil doğayla uyum içinde yaşamak. Tedbir almadan, plan yapmadan ve sorumluluk üstlenmeden güvenli bir hayat sürmek mümkün değildir." diye konuştu.

"Tedbir almadan geçen gün, çalınmış bir gündür"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Yerlikaya, "Bu gerçekle yüzleşmek, hepimizin boynunun borcudur çünkü tedbir almadan geçen her gün, geleceğimizden çalınmış bir gündür. İşte bu noktada siz gönüllüler, hepimiz için bir umut ışığısınız. Sizler, o tedbirin, o hazırlığın en canlı örneklerisiniz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Türkiye'de 6 Şubat 2023'te tarihin gelmiş geçmiş en büyük afetlerinden birinin yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O gün yaşadığımız acı tarifsizdi ama o acının içinde bizi ayakta tutan bir şey vardı, dayanışma. Saatlerle hatta dakikalarla yarıştık, umudumuzu diri tuttuk. 'Asrın felaketi' dediler ama o felaketi milletimizin yüreğinde taşıdığı büyük dayanışma ruhuyla 'asrın birlikteliğine' dönüştürdük. Omuz omuza çalışarak dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar, omuz omuza çalışan arama kurtarma ekipleri, gönüllülerimiz, iş dünyamız, sivil toplum kuruluşlarımız, devletimizin tüm birimleri… Hepimiz bir olduk, birlikte olduk ve bir destan yazdık. Her biriniz bu destanın bir parçasısınız. Sizlerin vicdan, ahlak ve diğerkamlığınız, 'birlikte başaracağımızın' en büyük delilidir. Zor günlerde gösterdiğiniz azim ve cesaret daima gururla anılacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin afet yönetiminde ve dayanışma ruhunun kurumsallaşmasında büyük adımlar attığına işaret eden Yerlikaya, 2009 yılında AFAD'ın kuruluşunun afetlere hazırlıkta bir milat olduğunu söyledi.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde AFAD Akreditasyon Sistemi ile sivil toplum kuruluşları, kamu-özel sektör kuruluşları ve gönüllü bireylerin afet sahasında etkin görev almasını teşvik ettiklerini anlatan Yerlikaya, "Bugün arma takacak ve akreditasyon sertifikası alacak 257 ekip ve 7 bin 972 üye ile toplamda 300 ekip ve 9 bin 101 üyeye ulaştık." dedi.

1903 mahalle muhtarına afet eğitimi

Akreditasyon sisteminin başlangıçta yalnızca kentsel arama kurtarma üzerine kurulduğunu söyleyen Yerlikaya, bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kızılayın da katkılarıyla bunun beslenme ve psikososyal destek gibi 6 farklı alanda çeşitlendirildiğini dile getirdi.

İnceleme süreci devam eden 125 ekip ve 4 bin 32 kişilik yeni başvuruların da sisteme katılmasıyla güçlerinin daha da artacağına dikkati çeken Yerlikaya, "6 Şubat öncesi 623 bin olan AFAD gönüllü sayımız, bugün 1 milyon 545 bine yükseldi. AFAD Başkanlığımız tarafından, afetlere karşı hazırlıklı olması amacıyla 1 milyon 800 bini aşkın aileye 'afete hazır aile eğitimleri', 3 milyonu aşkın öğrenciye okullarda afet farkındalık eğitimi verildi." dedi.

Yerlikaya, 1903 mahalle muhtarına afet bilinci ve sorumlu oldukları toplanma alanlarına yönelik eğitim sağlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin insan ve dayanışma odaklı vizyonla güçlendiğini vurgulayan Yerlikaya, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefi işte tam da bu noktada büyük önem kazanıyor. Daha güçlü, daha hazırlıklı, daha bilinçli bir toplum oluşturmak, Türkiye Yüzyılı hedefimizin en önemli yapı taşlarından biridir. Bu tören, sizin insanlık için üstlendiğiniz fedakarlığın bir nişanesidir. Bugün üstlendiğiniz görev, omuzlarınızdaki sorumluluğu daha da artıracak." diye konuştu.

"e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor"

AFAD Başkanı Okay Memiş de gönüllülüğün önemine işaret ederek, "Gönüllü olmak, insanın yüreğinin bir yaraya merhem olmak için çarpmasıdır. Toplumun bir derdini çözmek için gayret etmek, çözümün bir parçası olmak, 'Çorbada benim de tuzum olsun.' demektir." ifadelerini kullandı.

AFAD gönüllüsü olmak isteyen 15 yaşını doldurmuş vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceğini belirten Memiş, destek AFAD gönüllüsü eğitimlerine katılmak isteyenlerin ise 18 yaşını doldurmuş olmalarının gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından sertifika teslim töreni gerçekleştirildi.