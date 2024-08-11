Tarım ve Orman Bakanlığı, üretimin artması ve verimli olması için destekler yapmaya devam ediyor.

Çiftçilerinin beklediği müjdeli haber ise geldi.

BAKAN YUMAKLI PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

1 MİLYAR 195 MİLYON 380 BİN LİRALIK ÖDEME YAPILDI

Bakan Yumaklı, toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirtti.

"ÇİFTÇİLERİMİZE HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu bilgileri verdi:

Çiğ süt desteği 1 milyar 94 milyon 273 bin 36 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 70 milyon 511 bin 882 lira, mazot ve gübre desteği 25 milyon 986 bin 151 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 3 milyon 367 bin 891 lira, hayvan gen kaynakları desteği 1 milyon 241 bin 40 lira olmak üzere toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun.