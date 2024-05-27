Van ve Gaziantep Eski Milletvekili, Kültür ve Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçilen Vanlı Prof. Dr. Ahmet Özer'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Van ve Esenyurt özelinde sohbet gerçekleştiren ikili, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesapları üzerinde bir paylaşım yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Van ve Gaziantep Eski Milletvekili, Kültür ve Milli Eğitim Eski Bakanı Sayın Prof. Dr. Hüseyin Çelik’i makamımızda ağırlamaktan çok memnun oldum. Sayın Hüseyin Çelik'e, Esenyurt'umuza kazandırdığı eğitim tesisleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, kendisine bir anı plaketi ve kitaplarımı takdim ettim. Nazik ziyareti ve değerli sohbeti için Sayın Prof. Dr. Hüseyin Çelik’e teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.