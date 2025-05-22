Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından hayata geçirilerek kısa süre önce hizmete açılan Bedesten Çarşısını ziyaret eden Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, çarşıyı gezerek esnaf ile sohbet etti. El sanatları, hediyelik eşyalar ve sosyal mekanlarıyla öne çıkan çarşıda incelemelerde bulunan Çelik, çarşının Van’ın ekonomik ve kültürel dokusuna sağladığı katkılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bedesten Çarşısı’nın, Van’ın kültürel değerlerine katkı sunan bir mekan olduğunu söyleyen Hüseyin Çelik, “Bedesten Çarşısı adıyla inşa edilerek son derece nezih ve işlevsel bir mekan haline getirildi. Özenle tasarlanıp inşa edilen bu mekan, nezih bir çarşı olmanın ötesine geçerek, Van’ın kültürel ve sosyal hayatına da katkı sunuyor.

Bedesten Çarşısı, esnafın gelir elde edebileceği, özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olacak bir cazibe merkezi oldu. Hediyelik eşyalar, el sanatları, süs eşyaları ve takıların yanı sıra, oturup yemek yiyebileceğiniz, çay veya kahve içebileceğiniz, kitap okuyabileceğiniz sıcak ve samimi mekanlar da bu çarşıda var.” ifadelerini kullandı.

Çelik, “Bedesten ruhuna uygun olarak, el yapımı ürünlerin ve el sanatlarının merkezi olan bu alan, Van’ın kültürel dokusuna da büyük katkı sağlıyor. Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyor, bu güzel mekanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.