Hulusi Akar, deprem sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı

Türkiye, 34 gündür asrın felaketiyle mücadelesini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem geniş bir coğrafyada hissedilerek, 11 ili enkaza çevirdi.

Büyük yıkımların olduğu depremde, kentler adeta savaş alanına döndü. Yıkılan binlerce bina 47 bini aşkın cana mezar oldu.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, bakanlar da sahaya inerek çalışmaları yakından takip etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koordinesinde kahraman Mehmetçik de büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Sınır hattı 7/24 esasıyla izleniyor

İlk günden itibaren canla başla çalışan güvenlik güçleri, ulaşılmaz dağlık alanlara yardım kolileri dağıttı, çocuklarla etkinlik düzenledi, sağlık taraması yaptı, çadır kentler kurdu.

Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sınırın hudut karakollarında da denetimler yapılıyor.

Sık sık ortaya atılan, "Suriyeli sığınmacı" iddialarına ilişkin sınırların termal kameralar, insansız hava araçları ile 7/24 esasıyla izlendiği açıklandı.

"Hudutlarımızın kontrolü en ileri teknolojilerle gerçekleştirilmekte"

CNN Türk’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında sınır hattında yürütülen çalışmalara değinen Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

Depremle birlikte kriz merkezlerimizi güçlendirilmiş şekilde faaliyete geçirdik. Bunlar tabi aynı zamanda hudutlarımızın güvenliğini, operasyonlarının devamını sağlarken diğer taraftan da depremle ilgili alınması gereken tedbirleri aldılar, almaya devam ediyorlar. Bizim hudutlarımızın kontrolü, giriş ve çıkışların kontrolü, emniyeti ve güvenliğinin sağlanması gerçekten Cumhuriyet tarihimizdeki en yoğun tedbirlerle, en ileri teknolojilerle gerçekleştirilmekte. Bu konuda gerçekten biz eminiz.

Arkadaşlarımız, oradaki Mehmetçik 7 gün 24 saat aralıksız gece-gündüz demeden, kar, yağmur, çamur demeden hudut güvenliğini sağlamak için elinden gelen gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor.

Bu manada çalışmalarımızı tabi istihbarat teşkilatımızla, emniyet teşkilatımızla koordineli bir şekilde güvenlik tedbirlerimizi sürdürüyoruz.

"55 bin Suriyeli ülkesine döndü"

Ülkesine dönen Suriyeli sayısını da açıklayan Akar, sözlerine şöyle devam etti:

Burada yine diğer konularda olduğu gibi benzer şekilde maalesef bir yalan mekanizması, fitne fesat mekanizması, ‘Binlerce Suriyeli Türkiye'ye geliyor’, ‘Binlerce Suriyeli hudutlara akın ettiler’ şeklinde hiçbir şekilde astarı olmayan asılsız bir iddia. Kesinlikle söz konusu değil.

Biz her şeye rağmen bu iddialardan sonra hudutları bir kez daha gözden geçirdik. Hudutu bir kez daha elden geçirdik. Hiçbir şekilde böyle bir geçiş olmadığını bizzat arkadaşlarımızın sesleriyle de beyanlarıyla da kamuoyuyla paylaştık. Diğer taraftan gitmek isteyen Suriyelileri hudut kapılarından gönderdik. 55 bin civarında Suriyeli ülkesine geri döndü.

Ensonhaber