Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yaşanan depremlerden en fazla etkilenen il Hatay olurken kentte çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'daki faaliyetlerini sürdürüyor.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile sınırın sıfır noktasına gitti

Bakan Akar, hudut birliğindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

"60 bin civarında Suriyeli, ülkesine döndü"

Akar, önceki açıklamalarında da ortaya atılan, "Suriyeli sığınmacı" iddialarına ilişkin sınırların termal kameralar, insansız hava araçları ile 7/24 esasıyla izlendiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine açıklamalarını tekrarlayan Bakan Akar, "60 bin civarında Suriyeli, gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz."

Bakan Akar'ın konuşmasında satır başlıkları şu şekilde:

"Hudutlarımız gece-gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir"

Gün boyunca hudut birliğinde incelemelerde bulunduğu belirtilerek sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları ve ülkelerine dönen Suriyelilere ilişkin soru üzerine Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:

Sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hudutlarımız 7 gün 24 saat ileri teknoloji ürünü araç, gereçlerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle gece-gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir.

Her türlü tedbiri alıyoruz. Deprem felaketi sonrası dahil zaman zaman siyasi mülahazalarla, şahsi ihtiraslarla gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemlerle hudut güvenliği, polemik konusu haline getirilmek isteniyor. Bu son derece yanlış bir davranıştır.

"60 bin civarında Suriyeli, gönüllü olarak ülkesine döndü"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Suriye'den Türkiye'ye doğru sığınmacı akını" olduğuna yönelik iddianın ortaya atıldığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

Bu tezviratın gerçek olmadığı açık ve net şekilde ortaya konuldu. Sınır hattında denetlemeler yaptık, sivil ve askeri makamlarla konuştuk, görüştük.

Bunların iftira olduğunu, durumun tam tersi olduğunu kamuoyuyla paylaştık.

Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli, gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz.

"Bayrağımıza ve kutsal kitabımıza yönelik saldırı büyük bir barbarlık"

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin soru üzerine Akar şöyle konuştu:

Bayrağımıza ve kutsal kitabımıza yönelik saldırı büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneğidir.

Bu kesinlikle insanlık ve nefret suçudur. Bunu asla kabul edemeyiz.

"Hiçbir şekilde ifade özgürlüğü ile izah edilemez"

Bu tür nefret söylemlerinin giderek yaygınlaştığına işaret eden Akar, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Bu insanlık adına son derece utanç verici bir eylem. Bunu şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Bu, hiçbir şekilde ifade özgürlüğü ile izah edilemez.

Sözde 'ifade özgürlüğü adına bunların yapıldığını' söyleyenler büyük bir yanılgı, yalan içindeler.

Bu tür eylemlere güya 'demokrasi' kisvesi içinde izin verdiklerini söylüyorlar. Bunlara göz yumulması, izin verilmesi insanlık ve nefret suçuna ortak olmak anlamına gelir.

NATO müttefikimiz olanlardan veya olmaya aday olanlardan bu konularda daha hassas olmalarını, bu eylemi gerçekleştiren mahluklara derhal gereğini yapmaları ve medeni ülkelerin aldığı tedbirlere benzer tedbirleri almaları gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Milletvekili adaylığına açıklama

Milletvekili adaylığına yönelik haberlere ilişkin değerlendirmesi de sorulan Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:

Şu anda hudut birliğinde yani kışla içindeyiz. Burada Mehmetçikle beraberiz. Buralar siyasi değerlendirmelerin yapılacağı yerler değil. Siyasi konular, başka yerlerde yeri ve zamanı geldiğinde konuşulur.