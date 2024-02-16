Bu kapsamda Başkale, Erciş, Gevaş ve Saray Belediye Başkan adayları belli oldu.

BAŞKALE

HÜDA PAR Başkale Belediye Başkan adayı Abdulvahap Akkaya oldu. 1991 yılında Van’da doğan Akkaya, ilk ve orta öğrenimini Van’da tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyo ve TV Programcılığı okuduktan sonra, Kamu Yönetimi bölümüyle Lisans eğitimini tamamladı. Yerel Radyoda 5 yıl boyunca program sunuculuğu, genel yayın yönetmenliği yaptı. Çeşitli sektörlerde ticari faaliyetlerde çalıştı.

Sivil toplum kuruluşlarında ve insani yardım çalışmalarında bulunan Akkaya, HÜDA PAR ile aktif siyasete başlayarak, Van İl Başkan Yardımcılığı da yaptı.

ERCİŞ

HÜDA PAR Erciş Belediye Başkan adayı Musa Demir oldu. 1974 yılında Van Muradiye’de doğan Demir ilköğrenimi Ünseli 100. Yıl İlkokulunda, Ortaokulu Erciş YİBO’da, liseyi ise Van Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. Erciş Sanayi Sitesinde kendi işyerini işleten Demir, HÜDA PAR ile aktif siyasete başladı ve HÜDA PAR Erciş Kurucu İlçe Başkanıdır. Evli ve 5 çocuk babasıdır.,

GEVAŞ

HÜDA PAR Gevaş Belediye Başkan adayı Ayhan Aydın oldu. 1974 yılında Van Gevaş'ta doğan Aydın, ilk ve orta öğrenimini Gevaş’ta tamamladı. Adana’da esnaflık yapan Aydın, HÜDA PAR ile aktif siyasete başladı. Adana İl Yönetim Kurulunda da bulunan Aydın, 2018 Genel Seçimlerinde HÜDA PAR İstanbul Milletvekili adayı oldu. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

SARAY

HÜDA PAR Saray Belediye Başkan adayı Ensar Erçiner oldu. 1981 yılında Saray’ın Sırımlı köyünde doğan Erçiner, ilköğrenimi Sırımlı Köyünde, orta öğrenimini Saray Orta Okulunda, liseyi ise açık öğretimden tamamladı. 2009’da elektrik teknikerliği bölümünü bitirdi. 2012’den bu yana elektrik işleri ile uğraşan Erçiner, sivil toplum kuruluşlarında ve insani yardım çalışmalarında aktif rol aldı. HÜDA PAR ile aktif siyasete başlayan Erçiner, evli ve 3 çocuk babasıdır.