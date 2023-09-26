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WanHaber – ÖZEL

Hüda-Par Van İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında Van’ın trafik sorunu ele alındı.

Kentin trafik sorununa ilişkin şehir krokisi çıkaran Hüda-Par Van İl Başkanı Rasim Sayğın, Van için çıkmaz bir sorun haline gelen trafiğin çözülemeyecek bir problem olmadığını belirtti.

Van’ın trafiği hakkında konuşan Hüda-Par Van İl Başkanı Rasim Sayğın, “İrade sahibi, çözüm ve proje sahibi bir partinin başa gelmesi durumunda bir yıl içerisinde trafik sorununu yüzde 80-90 oranında çözebilecek bir durum söz konusu. Bizler Hüda-Par olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda birçok çözüm önerisi hazırladık.

Belediye seçimlerinde Hüda-Par’ın kazanması durumunda bu projeleri kısa ve orta vadelerde olmak üzere beş yıllık süreç içerisinde tamamlayıp halkın hizmetine sunacağız. Trafik sorununu temelden ve kalıcı bir şekilde çözmüş olacağız. Bizim hazırladığımız bu çözüm önerilerini başta kayyum dahi olsa, seçimi kazanacak olan parti kim olursa olsun bu çözüm önerilerini önlerine bırakıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Van’da trafik sorununun çözümüne ilişkin hazırladığı projeyi basına açıklayan Sayğın, tüm planlamaları tek tek anlattı.

“İPEKYOLU’NA RAYLI SİSTEM GETİRİLMELİ”

İpekyolu üzerine raylı sistem ulaşımın yapılması gerektiğini aktaran Hüda-Par Van İl Başkanı Rasim Sayğın, “Edremit’ten başlayıp üniversiteye kadar hatta Erciş’e kadar devam ediyor. Edremit’ten başlayıp üniversiteye kadar devam eden bir raylı sistemi biz projelendireceğiz. Bunu ilk yılda projelendirip Edremit ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında bir raylı sistem oluşturacağız.

Ayrıca İskele Caddesi ve Emniyet Müdürlüğü kavşağından da Beşyol’a bir bağlantı kurarak raylı sistemin İpekyolu üzerine inşa edilmesi lazım. Şehir içi planlamada İskele, Sıhke ve Kazım Karabekir, İki Nisan ve Şabaniye Caddeleri var. Bu yollar birbirlerine paralel olarak İpekyolu’na bağlanıp Beşyol ve Cumhuriyet caddesine kadar uzanan yollardır. Çevreyolu tamamlandığında bunların çevreyoluna bağlantısı muhakkak yapılacaktır” dedi.

“KÖPRÜLÜ ALT GEÇİTLER YAPILMALI”

Köprülü alt geçitlerin belirlenen noktalarda yapılmasıyla, ulaşımda aksaklığın giderileceğine değinen Sayğın, “Temel problem trafiğin sıkışmışlığıdır ve biz bu trafiği aşmak adına, trafiğin temel kilit noktaları olan noktalara bizim köprülü alt geçitler yapmamız gerekir. İskele Caddesi’nde iki ayrı alt geçit konumlandırmamız gerekiyor. Modern şehirlerin tamamında bu alt geçitlerle bu sorunlar aşılmıştır.

Aynı şekilde Sıhke Caddesi’nde iki ayrı noktada trafik sorunu var ve buralara da köprülü alt geçit yaparak trafiği akışkan bir hale getirebiliriz” diye konuştu.

“PROJEYİ YAPAN OLURSA VAN’DA KAHRAMAN OLUR”

Hüda-Par Van İl Başkanı Rasim Sayğın, yerel seçimlerde kazanmaları durumunda projenin hayata geçeceğinin altını çizerek, “Maraş Caddesi üzerinde yine iki ayrı noktada köprülü alt geçitlerle trafiği rahatlatabiliriz. İki Nisan Caddesi’nde de aynı şekilde iki ayrı noktada trafik tam anlamıyla keşmekeş bir hale geliyor, buralara da köprülü alt geçitler yaparak yine buradaki bu sıkışıklığı İki Nisan, Maraş ve Hacıbekir Caddeleri üzerinden bir bağlantı yaparak giderebiliriz.

Bir yıl belki sorun yaşayacağız ama bizim o acı şurubu içmemiz gerekiyor, projeler hayata geçirilirse Van’ın 50-100 yıllık trafik sorununu halledebiliriz. Seçimleri kazanmamız noktasında hayata geçireceğiz bu projeleri ama başka bir parti bile gelecek olursa olsun biz bu proje noktasında destekleriz. Bu projeyi kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin Van’da kahraman olur” şeklinde konuştu.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci