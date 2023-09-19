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WanHaber – ÖZEL

HÜDA-PAR Van İl Başkanlığı her hafta düzenlediği rutin basın toplantısını bu hafta da gerçekleştirdi.

HÜDA-PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, Van’daki yerel basın mensuplarının yaşadığı sorunlara değindi.

Geçtiğimiz hafta teşkilat olarak Van’daki basın birimlerini ziyaret eden HÜDA PAR İl Başkanlığı, Van’daki basın birimlerinin ekonomik anlamda sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

“BASININ KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASI GEREKİR”

Van’daki basın sektörünün ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığını söyleyen HÜDA PAR İl Başkanı Rasim Sayğın, “Van’da yer alan basın birimlerini ziyaret ettik. Onlar da birinci ağızdan dinlenildi. Yerel basınla ilgili özellikle ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar olduğunu tespit ettik.

Objektif ve tarafsız basının ön planda olması için şüphesiz kendi ayakları üzerinde durması gerekir. İlimizde de gelir kaynakları bellidir, bu da basın kurumlarının ilan almasına bağlıdır. Özellikle de kurumlar söz konusu ilanları ihaleyle basına vermek yerine, belli bir sayının altında tutarak, bunu belli bir kişiye davetiye usulü ile verdiğini gözlemledik. Basının bir kısmı desteklenirken diğer kısım verilen ilanların azlığı nedeniyle neredeyse kapanma seviyesine geliyor ya da personelin özlük haklarını vermede sorun yaşıyor” şeklinde konuştu.

“BASIN SEKTÖRÜNÜ AYAKTA TUTMAMIZ GEREKİYOR”

Basın sektörünün desteklenmesi vurgusunu yapan Sayğın, “Basının ayakta durması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Basın sadece bir ülkenin değil bir kentin de olmazsa olmazıdır. Basın olmazsa ne kamu kurumları ne de siyasi partiler hiçbir şekilde seslerini halka duyuramazlar. Vazgeçilmezimiz olan basın sektörünü ayakta tutmamız gerekiyor, bu noktada desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Basında ayrım yapılmaksızın, akredite edilen ve edilemeyen basın arasında bir ayrım yapılmaması gerekiyor. Emekçi haber peşinde koşan ve o haberin yayına hazır hale gelmesi için çok ciddi gayretler sarf ediliyor. Burada siyasi partiler, kamu kurumları ve sivil toplum temsilcilikleri, yaptıkları açıklamalarda ve basın toplantılarında ayrım yapmaksızın tüm basını toplantılarına çağırarak demeç vermek zorundalar” dedi.

HABER: Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk

