Van Beşyol meydanında düzenlenen mitingde konuşan HÜDA PAR Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehdi Oğuz, açıklamalarda bulundu. Kur'an'ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda Van Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkan adayları da tanıtıldı.

“BU ŞEHRİN YÖNETİMİNE ADAYIZ”

31 Mart Yerel Seçimlerinin önemine vurgu Hüda Par Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehdi Oğuz, "Önemli bir seçimin arifesindeyiz. Bizler HÜDA PAR olarak bu şehrin yönetimine adayız. Şehrimiz onlarca sorunla boğuşuyor. Potansiyeli yüksek olmasına rağmen şehrimiz maalesef ki ciddi sorunlarla boğuşuyor. 295 km ile İran'a en uzun sınırı olan şehir Van'ımız. Bu sınır başka illerde olsaydı kentin potansiyeli iki katına çıkardı. Maalesef ki bizim kentimizde bu durum geçerli değil, işsizlik hat safhada ve gençlerimiz inşaatlarda ölüyor." İfadelerini kullandı.

Oğuz, "Van'ın iki sorunu var; biri yönetimsizliği diğeri ise sahipsizliğidir. Bizler HÜDA PAR olarak diyoruz ki medeniyet şehirleri kuracağız, bu durumda yönetimler değişse bile Van'ımız hak ettiği yerde kalmaya devam etmeli. Yöneticiler çok iyi bilmelidir ki maaşları halk tarafından ödeniyor. Bundan dolayıdır ki yönetime talip olanlar bilsin ki bu millete çok iyi hizmet de etmelidirler" diye konuştu.

“İNSAN MERKEZDE OLACAK”

HÜDA PAR Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehdi Oğuz, "Yönetimlerimizde insan merkezde olacak, bunun için de temel ilkelerimiz var. Bunlardan biri adalettir ve herkese eşit yaklaşmalıdır, liyakat olmalıdır. Emin belediye başkanlarını seçmek zorundayız. Diğer önemli ilkelerimizden biri ise yönetimleri liyakatli kadrolara vermek. Bizim kadrolarımız yakasında yalnızca HÜDA PAR rozeti olanlar değil, ehil sahibi herkes olacak” dedi.

Oğuz, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı; “18'inci madde Van'da en büyük sorunların başında geliyor. Türkiye'de bu madde kullanılarak çevre yolu yapılan tek il Van oldu, bu durum kimseye yakışmıyor. Bizler Van'ımıza bir lobi kazandıracağız…"