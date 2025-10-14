Trendyol 1. Lig’de 10. Hafta maçları oynanacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında güçlü rakiplerden Pendikspor’la karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren siyah – kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Ligin 9. haftasında Erzurum deplasmanından moralli ayrılan kırmızı-siyahlı temsilcimiz, milli aranın ardından geçtiğimiz günlerde Erzurum’da kampa girdi ve burada Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde kampa giren kırmızı-siyahlı temsilcimiz, hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalarla güç depolamaya devam ediyor.

Sahasında ağırlayacağı Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi yenerek ligdeki üst sıralara yükselişini sürdürmek isteyen temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 3 puanı taraftarlarına hediye etmek amacında.

KARŞILAŞMA NE ZAMAN OYNANACAK?

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin sahasında ağırlayacağı Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. karşılaşması, 18 Ekim Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 13.30’da oynanacak.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, 9 haftalık periyotta 13 puan toplayarak 9. sırada yer alırken; rakip Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ise 18 puanla 3. sırada bulunuyor.

Temsilcimiz, taraftarı karşısında galibiyetle 3 puanı alarak hem puan sıralamasında üst sıralara yükselmeyi hem de rakip Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ile arasındaki puan farkını 2’ye indirmeyi hedefliyor.