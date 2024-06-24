TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın soru önergesine verdiği yanıtta, KEFEK'e 28. Yasama Dönemi'nde 6 bireysel başvuru yapıldığını, reddedilen veya başvurucuya olumsuz dönüş yapılan başvuru bulunmadığını bildirdi.

Komisyonun, kurulduğu günden bugüne fırsat eşitliğinin sağlanması ve bu eşitliğin hayatın her alanında uygulanmasına yönelik çalışmalar yaptığı ve yapmaya devam ettiği kaydedilen yanıtta, "Komisyon, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasına ilişkin sorunların gerek yasal düzeyde gerek uygulamada iyileştirilmesini sağlayarak etkili bir parlamenter denetim oluşturmaktadır." denildi.

Kadınları güçlendirmenin en önemli yolunun, kadının hayatın her alanına özellikle de ekonomi ve üretim sürecine dahil edilmesi olduğu vurgulanan yanıtta, kadın istihdamına ve çeşitli alanlarda kadınların artan rolüne ilişkin verilere de yer verildi.

Türkiye'de, 2002'de istihdam edilen 6 milyon kadın bulunurken 2023 yılı itibarıyla bu rakamın 10 milyona çıktığı aktarılan cevapta, şu ifadelere yer verildi:

"Buradaki artış tam olarak 4 milyon olup, oransal olarak bakıldığında yüzde 70,5'e tekabül etmektedir. Söz konusu dönem için kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 27,9'dan yüzde 35,1'e yükselmiş, kayıt dışı çalışan kadın oranı ise yüzde 72,5'ten yüzde 33,2'ye gerilemiştir. Üniversitelerdeki kadın öğretim görevlilerinin oranı yüzde 50'yi aşmıştır. Yükseköğretimde görevli profesörler içinde kadın profesör oranı yüzde 33,2'ye, doçent kadrosunda görev yapan kadın oranı 40,2'ye yükselmiştir. Hekimlerin yüzde 45,8'i, sağlık çalışanlarının ise yüzde 65,2'si kadındır. Kadın büyükelçi sayısı 2002'de 14 iken bugün itibarıyla 80'e yükselmiştir."

Paris Olimpiyatları'nda 300 Türk kadın sporcu

Soru önergesine verilen yanıtta, kadın sporculara ayrı bir önem verildiği vurgulanarak, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 68, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 114 kadın sporcu ile temsil edilen Türkiye'nin, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ise 300 kadın sporcu ile temsil edileceği bilgisi paylaşıldı.