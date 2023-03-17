Türkiye'de seçimlere 58 gün kaldı.

6'lı masada zor da olsa alınan ortak kararla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak kişi olarak Kemal Kılıçdaroğlu ismi belirlendi.

Adaylığı resmileşen Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak siyasi partilerden görüşme talep etti. İyi Parti'nin karşı olmasına rağmen HDP'ye çağrı yapıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme davetine olumlu cevap verdi.

Tepki alan görüşme ertelendi

18 Mart'ta yapılacak olan görüşmenin Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne denk gelmesi tepki topladı. HDP ile böyle bir günde poz verilmesini istemeyen İyi Parti'nin baskıyla görüşme ertelendi.

Ertelenen görüşmede konuşulması planlanan seçim pazarlığını ise HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, anlattı.

Tele 1 canlı yayınında konuşan Kenanoğlu, 6'lı masadaki partilerin tamamının oy oranının HDP'nin aldığı oy kadar olmadığını söyledi.

"HDP birini destekleyecekse taleplerini ortaya koyar"

İyi Parti'nin masayı istekleri nedeniyle dağıtmasına da değinen Ali Kenanoğlu, HDP'nin isteklerinin olacağını şu sözlerle ifade etti:

"Her biri cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, vekillik alıyor. HDP yüzde 10-13 oyuyla gidecek ortak adayın seçilmesi için oy kullanacak ama hiçbir şey söyleyemeyecek, hiçbir şart ortaya koyamayacak öyle mi? Bırakın da HDP bir aday destekleyecekse demokrasi noktasında taleplerini ortaya koysun. 'Siz bize oy verin, bize güvenin' Yok böyle bir şey. Siz bir sürü kavga edeceksiniz, masayı terk etmeyi bile göze alacaksınız ama buna rağmen gidecek HDP size oy verecek, yok böyle bir dünya. Öyle kendisi koltuk sevdası yüzünden masaları darmadağın edenlerin bize bu tür lafları atmaya hakkı yoktur.

Ensonhaber