Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Van’da Yeşil Sol Parti’nin merkezi seçim bürosunun açılışına katılmak üzere kente geldi.

Seçim bürosu açılışında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, halkın buraya görkemli Newroz kutlamalarından geldiğini belirterek, “Van, kimliğini kültürünü, dilini, gasp eden inkar rejimine dur demeye hazır. Van iradesini gasp eden bu kayyım rejimine dur demeye hazır. Van işini, aşını gasp eden bu sömürü düzenine dur demeye hazır. 14 Mayıs’a günler kaldı, ‘bu iktidarı göndereceğiz, bu düzeni değiştireceğiz’ diye yola çıktık, görüyoruz ki yolda yürüyüşümüz büyüyerek, güçlenerek ilerliyor. Bu yürüyüş mutlaka başarıya ulaşacaktır. On yıllardır engeller çıkarıyorlar. Her türlü zulmü uyguluyorlar. Ama nafile, boşuna. Onlar engellemeye çalıştıkça biz yeni yollar bulduk. Halkımızla sizin kararlı, inançlı duruşunuzla bu yolları bulduk” dedi.

Sancar, konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.*

*SerhatNews'ten alıntılanmıştır.