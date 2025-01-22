Türkiye, dün büyük bir acıyla uyanırken Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yüzlerce ailenin hayatını kararttı.

Çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen aileler, mutlu bir tatil için yola çıkmışken, dün sabah saat 03.27'de başlayan yangın, kısa sürede büyük bir felakete dönüştü.

Türkiye, otelde yaşanan korkunç yangında 76 canını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise belli olmaya başladı.

GAZETECİ NEDİM TÜRKMEN, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Bolu'daki otel yangını faciasında gazeteci Nedim Türkmen, eşi ve 2 çocuğu da hayatını kaybetti.

Türkmen, 2009 yılında Orduspor Kulübü'nde başkanlığa seçilirken, göreve geldikten 2 yıl sonra Orduspor'un Süper Lig özlemine son vermişti.

BURSALI DİŞ HEKİMİ ÇİFT VE 2 ÇOCUĞU YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Otel yangını faciasında diş hekimi çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Yangın faciasında hayatını kaybeden 4 kişilik aile, Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşıyordu. Bursalı diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray (41) ile diş hekimi olan eşi Erhan Tüzgiray (48) ve çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) yangında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden aile üyelerinin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Bademli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bademli Mezarlığına defnedilecek.

3 ÇOCUĞUNU, GELİNİ VE 3 TORUNUNU KAYBETTİ

Faciada Bolu’da avukatlık yapan Yüksel Gültekin, ailesinden 7 kişiyi kaybetti. Yüksel Gültekin, yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 3 torununu kaybetti.

Baba Gültekin, sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini bekledi. Bir süre sonra ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

Bölgeye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır da yakınlarını bekleyen Baba Gültekin’den bilgi almıştı.

DOKTOR VE ÖĞRETMEN ÇİFT 3 ÇOCUĞUYLA YANGINDA CAN VERDİ

Otel yangını faciasında doktor Ahmet (44), öğretmen eşi Habibe (40), ikiz çocukları Sedat (11) ve Vedat (11) ile küçük çocukları Esat Çetiz (9) hayatını kaybetti.

Mersin Bozyazı nüfusuna kayıtlı öğretmen Habibe, Ankaralı doktor eşi Ahmet, ikiz çocukları Sedat ve Vedat ile küçük çocukları Esat Çetiz, tatil yaptıkları otelde çıkan yangın faciasında can verdi. Ailenin cansız bedenlerinin, otopsinin ardından Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

GALATASARAY KÜREK ŞUBESİ ESKİ SPORCUSU, EŞİ VE KIZI YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Galatasaray Kürek Şubesi, otel yangını faciasında eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE SPORCUSU NİL APAK VE ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Otel yangını faciasında Fenerbahçe yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

ANNE - KIZ FACİADA HAYATINI KAYBETTİ

Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında tatil için İzmir’den gelen Dr. öğretim üyesi Kübra Tonguç Altın ile 4’üncü sınıfa giden kızı Alya Altın da hayatını kaybetti.

İzmir’de oturan Hilmi Altın ve Kübra Tonguç Altın’ın, çocukları 4’üncü sınıf öğrencisi Alya Altın’la birlikte otelde olduğu öğrenildi. Çıkan yangında Hilmi Altın yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, anne-kızın hayatını kaybettikleri belirlendi.

Facia kurbanlarından Alya’nın İzmir’de özel bir okulda 4’üncü sınıf öğrencisi olduğu, anne Kübra Tonguç Altın’ın ise Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı doktora programı mezunu olduğu, aynı üniversitede Doktor Öğretim Üyesi ünvanıyla akademik kadroda görev yaptığı öğrenildi. İzmir’de yaşayan ailenin memleketlerinin Manisa’nın Soma ilçesi olduğu de belirtildi.