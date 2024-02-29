29 Şubat akşamı altıncı bölümü ile Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak olan 'İnci Taneleri'nden yeni bir tanıtım yayınlandı.

İzlenme rekorları kıran dizinin bu bölümüne Aksaray’ın ünlü ses sanatçısı Havva Öğüt konuk oluyor.

Öğüt’ün seslendirdiği “Elmayı Nazik Soydum” türküsüne Dilber de danslarıyla eşlik ediyor.

İzleyiciler ise "Havva Öğüt kimdir" konusunda yoğun bir araştırmaya başladı.

Peki, Türkücü Havva Öğüt kimdir? İşte hakkında bilgiler...

Havva Öğüt kimdir

Havva Öğüt 11 Ağustos 1992 yılında doğmuş ve Aksaray’da dünyaya gelmiştir.

Müzik kariyerine küçük yaşlarda başlamıştır. 2018 yılında ilk çıkışını “Sen Yanlış Yaptın” albümü ile olmuştur.

Havva Öğüt’ün “Duvarlara Yazıyorum İsmini” indirilen popüler şarkılar arasındayken, Yokluk Belası, Sevme, Kara Sevda, Deli Gibi Yüreğime Zorsun gibi şarkıları indirilen diğer şarkıları arasında yer almaktadır.

Havva Öğüt, yurtiçi ve yurtdışında birden çok mekânda sahne almaktadır.