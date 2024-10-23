Havaların soğumasıyla beraber bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tutuyor.

Aktarlar, bu mevsimde özellikle ıhlamur, narçiçeği, kuşburnu, hatmi çiçeği, tarçın, papatya, kök zerdeçal ve defneyaprağı gibi bitkisel ürünlere ilgi duyulduğunu söylüyor.

30 yıldır aktarıcılık yaptığını belirten Adil Taş, “Havaların soğuk geçmesiyle birlikte aktarlarda doğal ürünlere talep beklenenin üzerinde. Son günlerde kış mevsimini hisseder olduk” dedi.

Soğuk havalarda özellikle gribal hastalıklarda bitkisel ürünlerin tedavi amaçlı kullanıldığını ve iyileştirici etkisinin olduğunu söyleyen esnaf Taş, “Vatandaşlar, tarçın, havlıcan, zencefil, karabiber, karanfil karışımını çok tercih ediyor. Ayrıca ıhlamur, narçiçeği, kuşburnu, hatmi çiçeği, tarçın, papatya, kök zerdeçal ve defneyaprağına ilgi büyük” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıla göre bitkisel ürünlerde fiyat artışlarının da olduğunu belirten aktar Taş, “Fiyatlar geçen yıla göre arttı. Enflasyona bağlı olarak artış gerçekleşiyor, buna rağmen vatandaşlar ihtiyaç duyduğu için satın alıyor” dedi.

FİYATLAR

Aktar Adil Taş, bitkisel ürünlerin fiyatına ilişkin şunları söyledi; “Ihlamur kilo fiyatı geçtiğimiz yıl 1200 TL iken bu yıl 1750 civarı, kuşburnu kilo fiyatı geçtiğimiz yıl 50 TL iken bu yıl 100 TL. Hatmi çiçeği kilo fiyatı geçtiğimiz yıl 100 TL iken bu yıl 300 TL, karanfil kilo fiyatı geçtiğimiz yıl 400 TL iken bu yıl 650 TL. Karabiberin kilo fiyatı geçtiğimiz yıl 300 TL iken bu yıl 400 TL, tarçın kilo fiyatı geçtiğimiz yıl 250 TL iken bu yıl 450TL ve narçiçeğinin kilo fiyatı geçtiğimiz yıl 150 TL iken bu yıl 200 TL civarında satılıyor.”