Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan endemik bir tür olan İnci Kefali (Van Balığı) konserve yapım aşamaları geçtiğimiz günlerde tamamlanarak market raflarındaki yerini almıştı.

Dardanel markası tarafından Çanakkale’de bulunan tesislerde paketlenen İnci Kefali için, Van’da fabrika açılmasını talep eden Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, yatırımcılara seslendi.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERE SAHİBİZ”

Van’da balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 14 bin insan olduğuna değinen Erdoğan Özel, “Van Balığı ile Van’da balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 14 bin kişinin olduğunu biliyoruz. Yine aynı zamanda Van Balığı sağlığımıza da önemli katkılar sunuyor, bu durum yapılan araştırmalar sonucunda da kanıtlanmış, insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmez. Hem sağlık, hem turizm, hem de istihdam anlamında önemli bir değere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Şu an Dardanel Ton tarafından konserve ediliyor ve bu bence İnci Kefalinin bir diğer adıyla Van Balığının korunması adına çok önemli bir adım, bu sayede İnci Kefali artık hak ettiği değeri de görecek. Bizler de Vangölü Aktivistleri olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana balığımızın fark edilmesi için çeşitli çalışmalar yürüttük, bunun için 5 ayrı festival düzenledik, birçok platformda balığın önemine değindik. Doğal yaşam, ekolojik döngü anlamında da büyük bir öneme sahip olduğunun farkına varmamız gerekiyor” dedi.

“HAMMADDE BURADA, FABRİKASI NEDEN BURADA OLMASIN”

Dardanel Ton tarafından atılan bu adımın hem İnci Kefalinin korunması, hem de Van Gölü farkındalığı için önemli bir adım olduğunu belirten Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, balığın konserveye dönüştürülmesi işinin de burada yapılmasını önererek, Van’da fabrika açılmasını talep etti.

Özel, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Van Balığının konserve balığı olma sürecini ele aldık, önemine vurgu yaptık ama şunu da belirtmek lazım; Dardanel Tonun Çanakkale’deki tesislerinde paketlenmesi gerçekleştiriliyor. Bize göre hammadde neredeyse; üretim ya da paketleme tesisi de o bölgede olmalı. Ben burada bulunan yatırımcılara da seslenmek istiyorum! ‘Hammadde burada, fabrikası da neden burada olmasın’. Balıkçılıkla geçimini sağlayan 14 bin insan var ama neden bu sayılar 50 binlere çıkmasın, neden istihdam sağlanmasın. Son olarak da bu tadına doyum olmayan lezzeti 9 ay tüketelim ama geriye kalan 3 aylık av yasağı döneminde de koruyalım ve geleceğimize bu önemli mirası bırakalım.”