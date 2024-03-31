Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıktaki Dilektaşı köyüne bağlı Çalımlı mezrasında 150 seçmen, hizmet alamadıklarını belirtip, sandığı boykot eti.

30 hane, 350 nüfuslu mezrada meydanında toplanan seçmenler adına konuşan Adem Karaman, "Dilektaşı köyüne bağlıyız ve muhtarlık seçimini de köyde yaşayan aday kazanıyor. Muhtarlığın bir dönem de bizim mezramızda yaşayan bir kişiye verilmesini istiyoruz.

Ama bu isteğimiz kabul edilmiyor. Şu ana kadar mezramıza bir hizmet yapılmadı. Yapılan hizmetler de Dilektaşı köyüne yapılıyor. 1980'li yıllarda yapılmış küçük bir odada ilkokul öğrencileri öğrenim görüyor. Buranın öğrencileri ortaokulu ilçe merkezinde okuyor.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girdik, ama sıkıntılarımız bitmedi. Bizler okul, yol, su, iletişim istiyoruz. Bugüne kadar defalarca müracaat yapmamıza rağmen bu hizmetler bize yapılmadı. Mezra sakinleri olarak bu seçimde sandığa gitmedik. Yetkililer, ne zaman hizmet getirirse o zaman sandığa gideceğiz" dedi.