Yüksekova'da uzun geçen kış mevsiminde ağıllarda beslenen hayvanlar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yaylalara çıkarıldı.

Hayvanların yaylalara çıkması ile birlikte besiciler, yem masraflarından da tasarruf etmeye başladı.

Köylüler, hayvanlarının rahatlaması, et ve süt üretiminin artması için her yıl geleneksel olarak koyun kırpma şenliği düzenliyor.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Yüksekova'ya 17 kilometre uzaklıktaki Cilo Dağı eteklerindeki Kadı köyü sakinleri, bu yıl da koyun kırpma işlemlerine başladı. Orşe Yaylası'nda yapılan koyun kırpma şenliğine vatandaşlar da ilgi gösterdi.

"Erkekler koyun kırparken, kadınlar ocakta yemekler hazırlıyor"

Besicilerden Mehdi Onat, her yıl haziran ve temmuz aylarında bir gün belirleyip, koyunlarını kırptıklarını söyledi. İmece usulü yapılan koyun kırpma şenliğinin dedelerinden kaldığını belirten Onat, "İmece usulü ile yapılan koyun ve keçi kırpma şenliği dedelerimizden babalarımıza, babalarımızdan bizlere kadar geldi. İnşallah bizler bu geleneği evlatlarımıza kadar götürmeyi sürdüreceğiz. Özellikle Orşe Yaylası, hayvanlar için harika bir yer.

Bizler bugün burada 10 ailenin küçükbaş hayvanlarını yaklaşık bin 200 koyunun yünlerini kırpacağız. Her gün imece usulü ile 15-20 kişi olarak bir ailemizin hayvanlarını kırpıyoruz. Erkekler koyun kırparken, kadınlar ocakta yemekler hazırlıyor.

Koyun kırpma mesaimiz şenlik havasında geçiyor. Her yıl yaptığımız bu kırpma şenliklerimize dışardan da gelen misafirlerimiz geliyor. Kestiğimiz yünleri ise özellikle köyde evlenecek kızlar için çeyiz yapılır" dedi.