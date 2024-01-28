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Günlerdir aralıklarla devam eden yoğun kar yağışıyla beraber ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi kar altında kaldı. İlçenin dört bir yanında karla mücadele çalışması yapan Karayolları ve belediye ekipleri, akşam da caddede biriken karları temizlemeye başladı. Caddeyi trafiğe kaptan ekipler, biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor. Araçların giremediği yerleri ise ekipler küreklerle temizliyor.

Öte yandan ekipler farklı noktalarda kar temizleme çalışmalarına devam ederken, yaşanacak olumsuz bir durum için 7/24 hazırda olduklarını belirttiler.