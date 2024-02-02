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Türkiye'nin deprem haritasına göre Hakkari, ülkemizin birinci derece deprem bölgeleri arasında yer alıyor. Hakkari Valiliği muhtemel depremlere karşı il merkezi ve ilçelerde gerekli önlemleri aldı. Hakkari Belediyesi, depremde toplanma alanlarını belirleyerek, kentin birçok noktasına tabela astı.

Bazı kurumların binalarına asılan afişlerde ise “Semtindeki toplanma alanını öğrenin ki canın sağ olsun” denildi.

Kentin 20 ayrı noktasına ise belediye ekipleri tarafından tabelalar asıldı. Hakkari’deki deprem toplanma yerleri ise Berçelan Mahallesi Vali Orhan Işın İlköğretim Okulu, Şehit Çetin Deniz İlköğretim Okulu yanı, Biçer Mahallesi TOBB İlköğretim Okulu yanı, Bulak Mahallesi Ulu Cami Kent Park, Vali İdris Akbıyık İlköğretim Okulu, adliye binası önü, Yeni Mahalle Otluca Tugay Caddesi 15 Temmuz Parkı, rehabilitasyon okulu alanı, Pehlivan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önü, Gazi Mahallesi Anadolu Lisesi önü, Halife Devriş Mahallesi 116 Sokak belediye çocuk oyun parkı merkezi yanı, Karşıyaka Mahallesi Meslek Yüksekokulu yanı, Merzan Mahallesi Selahattin Eyüp İlköğretim Okulu önü 1500 Sokak, Sümbül Mahallesi Mehmet Akif İlköğretim Okulu, Merzan Mahallesi Çıraklık Eğitim Merkezi yanı, Sümbül Mahallesi özel idare yanı, Hakkari-Van yolu üzeri Sürme Hanım Parkı, H. Abdullah Kurt Camii yanı, Yeni Mahalle Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu yanı, Yeni Mahalle Otluca Tugay Caddesi Seyid Taha Parkı olarak belirlendi.