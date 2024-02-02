Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Gazeteciler Yazarlar ve Aydınlar Birliği Platformu (TÜGYAP) tarafından organize edilen ve 3 Şubat tarihinde TÜGYAP Genel Merkezinde düzenlenecek olan deprem çalıştayının hazırlıkları sona erdi.

Van’da deprem bilinci oluşturmayı hedefleyen TÜGYAP, yaklaşık 80 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenleyeceği çalıştayda; afetlere dayanıklı yapıların oluşturulması, depreme hazırlık aşamaları ve imar durumu gibi çeşitli konuları ele alacak.

Van’da depreme yönelik çalışmalarına devam edeceğini belirten TÜGYAP Yönetim Kurulu Başkanı Yasin İpek, “Kentte deprem konusunda gerekli bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaklaşık 120 STK ile beraber yapacağımız bu çalışmanın iyi sonuçlar getireceğini temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.