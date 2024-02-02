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Cumhurbaşkanlarının yaptığı görüşmenin ardından Ticaret Bakanlığından 4 daire başkanı ve Başkale protokolü sınır kapısının açılacağı gelincik bölgesinde inceleme yaptı.

İran’la 300 kilometrelik sınırı olmasına rağmen tek bir sınır kapısı bulunan Van ve Başkale halkı, 34 yıldır açılmasını beklediği Başkale bölgesindeki Gelincik Sınır Kapısı’nın açılmasını heyecanla bekliyor. 1989 yılında Başbakan Turgut Özal döneminde bölge ekonomisine katkı sunması amacıyla açılan Başkale ilçesindeki Gelincik Sınır Kapısı, 7 ay sonra “güvenlik” endişeleri gerekçesiyle Türkiye tarafından tek taraflı olarak kapatılmış ve o günden beri bir daha açılmamıştı.

“Başkale’de büyük bir heyecan var”

Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, 1989 yılında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal zamanında 7 ay hizmet veren kapının yeniden açılmasının bölgeye büyük katkısı olacağını belirterek, “Temennimiz bu kapının bir an önce açılması.

İlçemizde büyük bir göç var. Sınır kapısının açılmasıyla ticaret yeniden canlanacak. Sınır kapısının açılacağı bölge düz bir alana sahip, engebeli ve dağlık değil. İran’ın Salmas bölgesine 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar verdiği bütün sözleri yerine getirmiştir. İlçemiz ve bölgemiz adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İran tarafında akrabalarımız var. Onlarda da büyük bir heyecan olmuş. Umutluyuz" dedi.

"Cumhurbaşkanımız bugüne kadar ne söylediyse yapmıştır”

Gelincik Sınır Kapısı’nın 1989 yılından bu yana kapalı olduğunu ifade eden vatandaşlardan Murat Özkaya ise “Türkiye ile İran arasında yeni sınır kapısının açılması, Başkale’de ve Salmas’ta büyük bir heyecan oluşturmuştur. Yıllardır bu kapının açılmasını bekliyoruz.

1989 yılında 7 ay açık kalan bu kapıya 34 yıldır hasretiz. Bizler bu kapının açılmasını istiyoruz. Van genelinde İran’la en uzun sınır hattına sahibiz. İki ilçe birbirlerine yakındır. Bu kapı bölge halkına can suyu olacak. Yıllardır İran halkıyla ticaret yapıyoruz. Resmi bir kapının olması çok güzel bir anlam katacaktır. Biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız söylediği her işi mutlaka yapmıştır. Temennimiz bu kapının açılmasıyla ilçemizde ticaret canlanır ve kimse göç etmez” diye konuştu.

“İlçede bayram havası var”

Başkale Muhtarlar Derneği Başkanı ve 20 yıldır merkez Hafiziye Mahalle Muhtarı olan Vechi Ayhan da ilçede büyük bir heyecan olduğunu belirterek, “1989 yılından bu yana büyük bir beklenti içerisindeyiz. Yıllar geçtikçe nüfusumuz azalıyor. İran Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanımızın bir ara gelmesiyle yeni sınır kapısı haberi bizlerde büyük bir heyecan oluşturdu.

Hayvancılık geçim kaynağımız, bunun yanında sınır ticareti de çok önemli bir yere sahip. İnsanlarımızın çalışması lazım. İran’la komşu bir ülkeyiz. Yıllardır birbirimizle ticaret yapıyoruz. İşsizlik sorunumuz var, sürekli göç veriyoruz. Sınır kapısının açılacağı haberleri ile halkımız büyük bir heyecan içerisinde. İlçede bayram havası var. Tüm kesimlerden destek bekliyoruz. Umudumuz var, kapımız açılacak” şeklinde konuştu.