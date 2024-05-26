Galatasaray'ın Yıldız Kanat Oyuncusu Hakim Ziyech, Sakatlık Şoku Yaşıyor

Galatasaray'ın Faslı yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, ciddi bir sakatlık haberiyle sarsıldı. Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, yapılan testlerin sonucunda Ziyech'in kasında yırtık olduğunu açıkladı.

Fas Milli Takımı'nın ikinci maçında Fildişi Sahili ve Liberya ile karşılaşılacağı bildirildi. Maalesef kanat oyuncusu Ziyech, bu iki müsabakada Fas kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray taraftarları, Ziyech'in sakatlık süreci ve tedavi programı hakkında merak edilenler arasında. Sarı-kırmızılı kulüpte, yıldız oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması ve takımın geri dönebilmesi için gerekli tüm prosedürlerin seçildiği belirtiliyor.

Hakim Ziyech'in bu önemli sakatlığı, Galatasaray'ın önümüzdeki haftalardaki sakatlığında da eksikliği hissedilecek gibi görünüyor. Teknik direktör Okan Buruk, kadronun kadrosunda bu durumu göz önünde bulunduracak.