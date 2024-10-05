Futbola İlk Adımlar, Oyunculuktan Hakemliğe

Genç yaşına rağmen, alt liglerdeki maçlarda gösterdiği performans ve sosyal medyada edindiği popülarite ile dikkat çekmektedir. Çoğu zaman yaptığı paylaşımlar ile kendine geniş bir takipçi kitlesi oluşturmayı başaran Karaarslan, futbol dünyasında adını duyurmayı başarmıştır.

Karaarslan, futbol kariyerine Libade Spor Kulübü’nde başlamış ve zamanla Bakırköy Gençlikspor ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerde de forma giymiştir. Ailesinin futbol oynamasına karşı çıkmasına rağmen, tutkusunu kaybetmeyen Karaarslan, onları zamanla ikna etmeyi başarmıştır. Ancak, 16 yaşında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nda sakatlanarak ön çapraz bağlarını koparması, futbolculuk hayalini sonlandırmıştır.

Sakatlık Sonrası Yeni Bir Yolda;Hakemlik

Karaarslan, yaşadığı sakatlık sonrası sosyal medyada gördüğü bir yabancı kadın hakemden ilham alarak hakemlik kariyerine yönelmeye karar vermiştir. 29 Şubat 2020 tarihinde 2. yardımcı hakem olarak sahaya adım atarak yeni bir başlangıç yapmıştır. Bugün, sosyal medyada binlerce destekçi bulmakta ve maçlarda tribünlerden aldığı tezahüratlarla öne çıkmaktadır.

Olayın Merkezinde, Orhan Erdemir ile İlişki

Son günlerde Elif Karaarslan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gözlemcisi Orhan Erdemir ile yaşadığı olay sebebiyle gündemde. Sosyal medya üzerinden yayımlanan bir video sonrasında her iki tarafın da lisansları iptal edildi. Olayın detayları, Türkiye’nin spor gündeminde büyük yankı uyandırmış durumda ve bu ikilinin durumu merakla takip edilmektedir.