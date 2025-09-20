Trendyol 1. Lig 6. haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında Özbelsan Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hakan Kutlu, değerlendirmelerde bulundu.

HAKAN KUTLU, "ÇALIŞTIĞIMIZ BİRÇOK ŞEYİ YAPAMADIK"

'Bizim adımıza, futbol adına iyi bir gece değildi' diyerek sözlerine başlayan Kutlu, "Özellikle maçın ikinci yarısında istediklerimizin çoğunu sahaya yansıtamadık. Çalıştığımız birçok şeyi yapamadık. Takım olarak enerjimiz oldukça düşüktü. Maça başlayan 11’imiz ve sonradan giren oyuncularımız da beklenen katkıyı sağlayamadı. Buna rağmen rakibe sadece bir pozisyon verdik. Bizim de bir net gol pozisyonumuz vardı. Aslına bakarsanız rakibimiz de iyi bir performans sergilemedi. Böyle bir fırsatı yakalamışken kazanmak istiyorduk ancak kötü bir günümüzdeydik. Rakibimiz de aynı şekilde formsuzdu." dedi.

"ENERJİMİZ CİDDİ ŞEKİLDE EKSİKTİ"

Maçla ilgili çok fazla söylenecek bir şeyin olmadığını aktaran Kutlu, "Ama şunu vurgulamak istiyorum. Oyun enerjimizi önceki beş maçtaki seviyeye çekmek zorundayız. Eğer o enerjiyle oynamazsak, bizim gibi takımlar maç kazanmakta zorlanır. Oyuncularımla konuşacağım en büyük eleştiri bu yönde olacak. Çorum maçında da iki takımın net pozisyonu yoktu, ama bizim oyun enerjimiz çok yüksekti. Bu maçta ise tam tersi bir durum yaşandı. İki takımın enerjisi de düşüktü, ancak bizim geçmiş maçlara göre enerjimiz ciddi şekilde eksikti." ifadelerini kullandı.

"ÖNDEKİ OYUNCULARIMIZ YETERİNCE ÜRETKEN OLMADI"

Çorum’dan bir puan almış, kadro kalitesi yüksek bir Sivasspor'un olduğunu da belirten Kutlu, "Kadrolarında Süper Lig’de oynamış yedi oyuncu bulunuyor. Süper Lig tecrübesine sahip. Karşımızda kaliteli bir takım var. Bugün birkaç kez son pasları verebilsek pozisyon girişimleri olabilirdi, ancak enerjimiz düşük olduğu için öndeki oyuncularımız da yeterince üretken olamadı. Eksikliğimiz bu noktada oldu." sözlerine yer verdi.