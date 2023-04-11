WanHaber - Mehmet Salih Giyci

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine az bir süre kaldı. 26 Partinin Milletvekili listelerini YSK'ya sunmasının ardından partiler tam anlamı ile seçim havasına girmiş oldu. Genel seçimler öncesi, CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan WanHaber'e özel açıklamalarda bulundu.

2023 genel seçimleri değerlendiren İlvan, “Seçim çalışmaları içerisindeyiz. Aktif olarak saha da çalışıyoruz. Bu seçimde de bütün partilerimiz sandıklarına sahip çıkacaklar ve aynı zamanda halkın takdiri neyse sandıklardan da onun çıkmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Umarım HDP seçmeni oyunu bizden yana kullanır

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadığına değinen İlvan, “HDP sonuçta ittifakların içerisinde olmamış. Fakat kime destek vereceğine dair de bir aday çıkartmadıklarına göre umarım genel başkanımızdan yana HDP seçmeni takdirini kullanır” ifadelerini kullandı.



2 senedir sahadayız hiç inmedik

CHP'nin Van'daki saha çalışmalarına dikkat çeken İlvan, “Yaklaşık 2 senedir biz saha çalışmalarını yapıyoruz. 2 senedir sahadayız hiç inmedik sahadan şu an da aktif bir şekilde çalışıyoruz. Gençlik kollarımız olsun, kadın kollarımız olsun, gönüllerimiz olsun, Kılıçdaroğlu gönüllülerimiz olsun Hepsi sahadalar. Yaklaşık olarak 238 bin haneyi birebir ziyaret ettik” dedi.

Benim yorum yapmam doğru değildir

Aday Listelerinin açıklanması ile birlikte, İskender Ertuş'un 1. Sıra adayı olacağı söylentilerini değerlendiren İlvan, “Bizim bütün aday adaylarımız bizim için çok çok değerlidir. Hepsi birer değerdir. Bizim partimizde herhangi bir aday veya adaylarla ilgili benim yorum yapmam doğru değildir çünkü; hepsi bizim için çok değerlidir” dedi.