Türkiye, tarihi seçimi geride bıraktı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenini gerçekleştirmesinin ardından, yeni kabinenin de açıklanmasıyla yeni dönem resmen başladı..

Yeni kabinede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu.

Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'a çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Kabinenin değişimi kapsamında dün 8 bakanlıkta görev değişimi gerçekleştirildi.

Hakan Fidan yeni görevini teslim aldı

Bugün ise Dışişleri Bakanlığı’nda görev değişim töreni yapıldı.

Eski MİT Başkanı Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Dışişleri Bakanlığı görevini teslim aldı.

"Sayın Çavuşoğlu ile dostluğumuz yüksek lisans dönemimizde başladı"

Hakan Fidan görev tesliminde şu ifadeleri kullandı:

MİT'te 13 yıl süren görevimin ardından Dışişleri Bakanlığı'na atanmam nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Sayın Çavuşoğlu ile dostluğumuz yüksek lisans dönemimizde başladı. Bugün Cumhuriyetimizin 100. Hariciye Teşkilatımızın 500. yılında aranıza katılmaktan mutluluk duyuyorum.

Devletimizin refahı için her türlü emeği vereceğiz. Devletimize, milletimize vatanımıza hayırlı uğurlu olsun, Allah mahcup etmesin.

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