Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının Avusturya'nın başkenti Viyana'da piyasa koşullarını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, toplantının ardından yaptığı açıklamada, taraflar arasında varılan "emsalsiz" anlaşmayla pazarın daha adil, görünür ve şeffaf olacağını ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN 1 MİLYON VARİLLİK KESİNTİ KARARI

Ülkesinin Temmuz’da gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisine gideceği bilgisini paylaşan Bin Selman, ek kesinti kararının duruma göre uzatılabileceğini söyledi. OPEC+ ülkelerinin fiyat endeksli hareket etmediğini aktaran Bakan Bin Selman, bu yaklaşımın başarısız olduğunu savundu.

DİĞER ÜYELER 2024’Ü BEKLİYOR

OPEC'ten söz konusu toplantıda alınan kararlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, OPEC+ ülkelerinin bu yılın sonuna kadar günlük üretim kesintisinde bir değişikliğe gitmeyeceği, 2024'te tüm üye ülkelerin günlük petrol üretimini 40 milyon 463 bin varil seviyesinde tutacağı bildirildi.

Açıklamada, petrol pazarına ilişkin güncel gelişmelerini değerlendirmek üzere Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) her iki ayda bir toplanacağı, 36. OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nın da 26 Kasım 2023'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Bu gelişmelerin ardından haftanın ilk gününde petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrol 78 dolar seviyelerine kadar yaklaşırken, ham petrolün varil fiyatı 74 doları aştı.

ÜÇ BANKADAN PETROL FİYATI TAHMİNİ

Suudi Arabistan'ın dün yapılan OPEC+ toplantısında gönüllü üretim kısıntısını Temmuz ayında derinleştirme kararı alması sonrası analistlerin Brent petrolü için fiyat beklentileri yükseldi. 2023 yıl sonunda fiyatların 100 dolara yükselebileceği tahmin edildi.

ANZ analistleri tarafından yapılan değerlendirmede, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını durdurması ve makroekonomik ters rüzgarların hafiflemesi halinde, Suudi Arabistan'ın üretim kısıntısının da desteği ile Brent petrol fiyatının daha önce işaret ettikleri 100 dolara çıkabileceğini vurguladılar.

Commonwealth Bank of Australia analistleri ise, 2023 dördüncü çeyrekte Brent fiyatının 85 dolar/varil olacağını öngörürken, Goldman Sachs ise Aralık 2023 için fiyatı 95 dolar/varil olarak tahmin etti.

MOTORİNDE ZAM İHTİMALİ

Başta benzin ve motorin olmak üzere petrol fiyatı ve dolar kuru ile yön bulan akaryakıt fiyatları için zam ihtimali gündeme geldi. Son olarak geçtiğimiz gün benzin fiyatları için iki zammın iptal edilmesinin ardından 66 kuruş zam yapılmıştı.

Zammın ardından benzinin litre fiyatı yeniden 21 TL'nin üzerine yükseldi. Dolar/TL kurunun 21 lirayı aşması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası bu gece yarısı motorin litre fiyatları için de zam gelme ihtimali bulunuyor. Henüz fiyat konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

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