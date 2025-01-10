Son günlerde soğuk ancak güneşli günler geçiren Van’a kar yağışı yeniden geliyor. Meteorolojik verilere göre Van’da hafta sonu kar yağışı gözüküyor.
Hafta sonu Van’ın birçok ilçesinde kar yağışlı sistemin etkili olması beklenirken, hava koşullarının yer yer sis ve puslu olacağı da tahmin ediliyor.
Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi ön görülüyor.
Hafta sonu Van’da beklenen hava durumu şu şekilde;
Bahçesaray;
11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
12 Ocak Pazar: Kar yağışlı
Başkale;
11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
12 Ocak Pazar: Kar yağışlı
Çaldıran;
11 Ocak Cumartesi: Pus
12 Ocak Pazar: Pus
Çatak;
11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
12 Ocak Pazar: Pus
Edremit;
11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
12 Ocak Pazar: Kar yağışlı
Erciş;
11 Ocak Cumartesi: Pus
12 Ocak Pazar: Pus
Gevaş;
11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
12 Ocak Pazar: Kar yağışlı
İpekyolu;
11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
12 Ocak Pazar: Kar yağışlı
Gürpınar;
11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
12 Ocak Pazar: Kar yağışlı
Muradiye;
11 Ocak Cumartesi: Pus
12 Ocak Pazar: Pus
Özalp;
11 Ocak Cumartesi: Pus
12 Ocak Pazar: Pus
Saray;
11 Ocak Cumartesi: Pus
12 Ocak Pazar: Pus
Tuşba;
11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
12 Ocak Pazar: Kar yağışlı