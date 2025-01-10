Son günlerde soğuk ancak güneşli günler geçiren Van’a kar yağışı yeniden geliyor. Meteorolojik verilere göre Van’da hafta sonu kar yağışı gözüküyor.

Hafta sonu Van’ın birçok ilçesinde kar yağışlı sistemin etkili olması beklenirken, hava koşullarının yer yer sis ve puslu olacağı da tahmin ediliyor.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi ön görülüyor.

Hafta sonu Van’da beklenen hava durumu şu şekilde;

Bahçesaray;

11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

12 Ocak Pazar: Kar yağışlı

Başkale;

11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

12 Ocak Pazar: Kar yağışlı

Çaldıran;

11 Ocak Cumartesi: Pus

12 Ocak Pazar: Pus

Çatak;

11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

12 Ocak Pazar: Pus

Edremit;

11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

12 Ocak Pazar: Kar yağışlı

Erciş;

11 Ocak Cumartesi: Pus

12 Ocak Pazar: Pus

Gevaş;

11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

12 Ocak Pazar: Kar yağışlı

İpekyolu;

11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

12 Ocak Pazar: Kar yağışlı

Gürpınar;

11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

12 Ocak Pazar: Kar yağışlı

Muradiye;

11 Ocak Cumartesi: Pus

12 Ocak Pazar: Pus

Özalp;

11 Ocak Cumartesi: Pus

12 Ocak Pazar: Pus

Saray;

11 Ocak Cumartesi: Pus

12 Ocak Pazar: Pus

Tuşba;

11 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

12 Ocak Pazar: Kar yağışlı