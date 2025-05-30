İhramlarıyla Kabe'de tavaf, Safa ile Merve tepeleri arasında say yapıp umreyi tamamlayan hacı adayları, ihramdan çıktıktan sonra da Harem-i Şerif'te zaman geçiriyor.

Kabe'nin bulunduğu "sahan" denilen iç avluya ihramsız girişe izin verilmiyor.

Hacı adayları, bazen gündelik bazen de ülkelerinin yöresel kıyafetlerini giyip dış avluda dua edip, Kur'an-ı Kerim okuyor.

Mescid-i Haram'ın birinci ve çatı katında ihramsız tavaf edilebiliyor.

En dış avluda bulunan hacı adayları da huzur içinde namaz kılıyor, Harem-i Şerif'in çevresinde bulunan güvercinleri yemliyor.

Mescid-i Haram'da, Kabe'nin inşa aşamalarını gösteren "İlk Ev" sergisini ziyaret eden hacı adayları, alışveriş ve yeme-içme ihtiyaçlarını da Mescid-i Haram çevresindeki alışveriş merkezleri ve dükkanlardan karşılıyor.

Hacı adaylarının büyük bir kısmı, Gazze Garajı'ndaki araçlarla otellerine dönüyor.