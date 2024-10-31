Canlı Yayın Detayları

Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi, hacı adaylarının beklediği sonuçları belirleyecek ve bu süreç, büyük bir merakla takip edilecek.Hac kuralarının çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda icra edilecek. Etkinlik, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede, geniş bir izleyici kitlesi kura çekimini anbean takip edebilecek.

Sonuçların Öğrenilmesi

Kura sonuçları, çekimden hemen sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Ayrıca, hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla da sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapılması planlanıyor. Hac heyecanı yaşayan vatandaşlar için gelişmeleri anlık olarak paylaşmaya devam edeceğiz.