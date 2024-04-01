Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye başkanlığını DEM Parti adayı Mehmet Tahir Ertaş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Tahir Ertaş 6 bin 364, AK Parti adayı Hayrullah Tanış 3 bin 805 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 91,43 )

Mehmet Tahir Ertaş kimdir?

Mehmet Tahir Ertaş, 1976 yılında Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise tahsilini ilçede ve Van'da tamamlayan Ertaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu.

Gürpınar Ziraat Odası Genel Sekreterliğini yapan Ertaş, evli 3 çocuk babasıdır.