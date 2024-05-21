‘Dünya tuza dikkat haftası’ nedeniyle Sağlık Bakanlığı tuz kullanımıyla ilgili paylaşımda bulundu. Açıklamada “Aşırı tuz kullanımı pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Günlük tuz tüketimi, besinlerden aldığımız dahil olmak üzere 5 gramla sınırlandırılmalıdır” derken, Van İl Sağlık Müdürlüğü de benzer bir paylaşım yaparak, uyarıda bulundu.

VAN’DA DA TUZ KULLANIMI FAZLA

Alışkanlıklar nedeniyle Van’da da tuz kullanımının fazla olduğu biliniyor. Özellikle yöresel Van Otlu Peyniri ve salamura balık yapımında bolcu tuz kullanıldığı bilinirken, yemeklerde de tuz kullanımında günlük gram sınırına çok dikkat edildiği söylenemiyor. Uzmanlar ise aşırı tuz konusunda ısrarla uyarılarını tekrarlıyor.

Peki neden tuz tüketimini azaltmalıyız?

Aşırı Tuz Kullanımı:

*Hipertansiyona neden olur

*Kalp damar hastalıkları riskini arttırır

*İnme riskini arttırır

*Kemik erimesi ve böbrek taşı riskini arttırır.

Fazla Tuz Tüketiminin Belirtileri Nelerdir?

Kişiler genellikle aşırı tuz tükettiğinin farkında değildirler. Fazla tuz tüketimi genellikle hipertansiyon tanısı alınca farkına varılan bir konudur. Ancak bazı belirtiler, kişinin yüksek miktarda tuz tükettiğine işaret ediyor olabilir.

İşte aşırı tuz tüketiminin belirtileri;

*Sürekli şişkinlik hissi

*Tekrarlayan baş ağrıları

*Sürekli susuzluk hissi

*Sık idrara çıkma

*El ve ayak parmaklarında, bileklerde şişkinlik, ödem

Tuz alımını nasıl azaltabilirsiniz?

*Yemek masasına tuzluk koyma alışkanlığından vazgeçin.

*Yiyecekleri baharatlarla tatlandırma alışkanlığı edinin.

*Market alışverişleri sırasında ürünlerin sodyum içeriğine bakmayı ihmal etmeyin.

*Turşu, ketçap, hardal, zeytin, soya sosu vb. yiyeceklerin tuz içeriği çok fazladır. Bu besinleri mümkün olduğunca az tüketin.

*Tuz içeriğinin yüksek olabileceği hiç aklımıza gelmeyen enginar, ıspanak ve kerevizin 100 gramında sırasıyla 86/71/100mg sodyum bulunur. Bu besinleri pişirirken ekleyeceğiniz tuz miktarını azaltmayı unutmayın.

*Salamura besinler de (zeytin, turşu, peynir gibi) sodyum alımında önemli rol oynarlar. Bu besinlerin tüketiminde de denge önemli.

