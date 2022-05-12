Şanlıurfa, Bolu, Van, Diyarbakır, Bartın, Kayseri, Uşak, Karaman ve Isparta Valileri görevden alındı.

Van Valisi merkeze alındı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez görevden alındı.. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan karara göre Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Mülkiye Baş Müfettişi olarak merkeze alındı.

20 ile yeni vali

Kararla birlikte 20 ile yeni vali atandı. İstanbul ve Ankara'da ise görev değişimi olmadı.