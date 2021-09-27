Van, turizm fuarına hazır… Ortadoğu'da turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olması hedeflenen 11. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 30 Eylül - 03 Ekim 2021 tarihleri arasında Van'da düzenlenecek. Van Haber 27 Eylül 2021 Pazartesi 08:31 Hacı Yılmaz Kültür ve Turizm Bakanlığı Koordinasyonunda TÜRSAB, TOBB, KOSGEB, TUROB, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile Ajans Asya Fuarcılık tarafından organize edilecek olan fuar, yurt içinden ve yurt dışından profesyonel turizm firmaları ile profesyonel ziyaretçileri ağırlayacak. Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 30 Eylül- 03 Ekim tarihleri arasında açılışı yapılacak olan 11. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yurt içi ve yurt dışından yüzlerce katılımın olması bekleniyor. Van'da bu yıl 11. düzenlenecek olan Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın turizme büyük katkı sunması hedefleniyor. Fuarda farklı illerin yanı sıra Van'ın yöresel yemekleri, tarihi ve turist mekanları, Van Kedisi, Van Gölü, Van Balığı ve Van Balı gibi değerler de tanıtılacak. Van'da 30 Eylül 03 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan 11. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı hazırlıkları sürüyor. Fuarla ilgili gazetemize açıklamada bulunan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, Van'da önemli bir fuara daha imza atmaya hazırlandıklarını vurguladı.

'Van'ımıza çok ciddi faydaları olacak'

Fuarla ilgili bilgi veren Güler, "İlimizde önemli bir fuar daha düzenlemenin heyecanı içerisindeyiz. Fuarlar bir kentin tanımı için çok önemlidir. Bizde bu anlamda elimizden geldiğince ilimizi tanıtmaya ve ilimizin ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu yıl 30 Eylül - 03 Ekim tarihleri arasında 11. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'mızı düzenleyeceğiz. Fuarımızda yöresel ürünlerimizi, doğal ve tarihi mekanlarımızı anlatacağız. Uluslararası fuarların şehrin tanıtımı konusunda çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü bu fuarlarda ilinizi tanıtma imkanı bulabiliyorsunuz. Bu da Van açısından çok önemli bir fuar olacak. Temennim Van'ın turizm noktasında hak ettiği düzeye gelebilmesidir. Biz Van'ı turizm noktasında hak ettiği yere getirmek için çabalıyoruz. Oteller, acenteler, belediyeler ve turizm bileşenlerinin buluşma noktası burası olacak. Hedefimiz Van'ı Orta Doğu'nun buluşma noktası haline getirmek. Türkiye'nin gözü bu fuarda olacak. Çok renkli ve çok güzel bir fuar olacağını düşünüyoruz. Van'ın, bölgenin, hatta Ortadoğu'nun turizmi bu fuarda ele alınacak. Türkiye'de de Van artık bir marka şehir oldu. Bu anlamda fuarımızın Van'ımıza çok ciddi faydaları olacak" ifadelerini kullandı.

kaynak:bölgegazetesivan

