2021 Yeni Rakı, Tekirdağ Rakı ve Efe Rakı Fiyatları

Rakı fiyatları 2021 edimsel listesi valilik kozmos tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. yılbaşında enflasyon oranlarının anlaşılan olması ile şetaret malay alkollü içeceklerin maktu ÖTV oranı da yüzde 17,07 artış olacağı gündeme geldi. birleşik nice yurttaş da verginin arkasından sonra bakir edimsel anzarot fiyatları uç mangiz kaldı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. pekala 2021 anzarot fiyatları ne büyüklüğünde oldu? 2021 edimsel anzarot fiyatları listesi haberimizde sizleri bekliyor…

Alkol fiyatları 2021 zamlı ne büyüklüğünde oldu? anzarot fiyatları 2021 ne büyüklüğünde kabilinden birleşik nice sorunun yanıtı vatandaşlar tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. hanuman 2021 itibariyle alkollü içeceklerde ÖTV oranı %17,0 7 oranında arttırıldı. o artışın alkole nite yansıyacağı ise vatandaşlar tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. pekala etanol fiyatlarına bindirim buldu mi? edimsel zamlı etanol fiyatları uç TL oldu? anzarot fiyatları 2021 ne kadar? aha edimsel zamlı monopol anzarot Fiyatları bakir Rakı, Tekirdağ, kaptan anzarot fiyatları 2021…

35 lik Yeni Rakı : 81,00 TL

50 lik Yeni Rakı : 114,00 TL

70 lik Yeni Rakı : 159,50 TL

100 lük Yeni Rakı : 219,00 TL

150 lik Yeni Rakı : 325,00 TL

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 89,00 TL

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 122,00 TL

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 169,00 TL

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri : 227,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 97,00 TL

50lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 135 TL

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 189,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ala : 104,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ala : 204,00 TL

Tekirdağ Rakı Fiyatları

35 lik Tekirdağ Rakı : 84,00 TL

50 lik Tekirdağ Rakı : 119,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı : 168 TL

100 lük Tekirdağ Rakı : 228,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 89,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 175, TL

35 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 93,00 TL

50 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 126,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 175,00 TL

100 lük Tekirdağ Rakı Altın Seri : 238 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 99,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 194,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı No. 10 : 230,00 TL

Efe Rakı Fiyatları

35 lik Efe Klasik Rakı : 69,50 TL

50 lik Efe Klasik Rakı : 98,50 TL

70 lik Efe Klasik Rakı : 138,50 TL

100 lük Efe Klasik Rakı : 195,50 TL

35 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 80,00 TL

50 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 112,50 TL

70 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 163,90 TL

100 lük Efe Yaş Üzüm Rakı : 219,90 TL

35 lik Efe Gold Rakı : 88,50 TL

50 lik Efe Gold Rakı : 120,00 TL

70 lik Efe Gold Rakı : 168,00 TL

100 lük Efe Gold Rakı : 221,50 TL

35 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 85,50 TL

70 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 165,00 TL

35 lik Efe Tek İmbik Rakı : 88,00 TL

70 lik Efe Tek İmbik Rakı : 169,00 TL

100 lük Efe Tek İmbik Rakı : 229,50 TL

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 95,00 TL

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 179,50 TL

35 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 58,50 TL

70 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 118,90 TL

100 lük Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 165,50 TL

70 lik Efe Rakı Organik : 155,50 TL

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık : 300,00 TL

Altınbaş Rakı Fiyatları

35 lik Altınbaş Rakı : 104,50 TL

70 lik Altınbaş Rakı : 202,00 TL

İzmir Rakı Fiyatları

35 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 76,00 TL

50 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 108,00 TL

70 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 149,00 TL

100 lük İzmir Rakı Yaş Üzüm : 209 TL

35 lik İzmir Rakı : 74 TL

50 lik İzmir Rakı : 104 TL

70 lik İzmir Rakı : 145 TL

100 lük İzmir Rakı : 204 TL

35 lik İzmir Göbek Rakısı : 89,00 TL

70 lik İzmir Göbek Rakısı : 170,00 TL

70 lik sakızlı İzmir: 207

Tayfa Rakı Fiyatları

35 lik Tayfa Rakı : 65 TL

50 lik Tayfa Rakı : 92,00 TL

70 lik Tayfa Rakı : 126 TL

100 lük Tayfa Rakı : 182 TL

Kulüp Rakı Fiyatları

35 lik Kulüp Rakı : 99,00 TL

70 lik Kulüp Rakı : 184,00 TL

70lik özel 90’ıncı yıl: 1310 TL

Yekta Rakı Fiyatları

35 lik Yekta Rakı : 64,00 TL

70 lik Yekta Rakı : 122,00 TL

100 lük Yekta Rakı : 171,50 TL

Mercan Rakı Fiyatları

35 lik Mercan Rakı : 65,00 TL

70 lik Mercan Rakı : 130,00 TL

Burgaz Rakı Fiyatları

35 lik Burgaz Rakı : 85,50 TL

50 lik Burgaz Rakı : 116,00 TL

70 lik Burgaz Rakı : 163,00 TL

Ata Rakı Fiyatları

35 lik Ata Rakı : 68,00 TL

70 lik Ata Rakı : 130,00 TL

10lük 180 TL

Saki Rakı Fiyatı

70 lik Saki Rakı : 148,00 TL

70 lik Saki Rakı Gold Series : 175,00 TL

70 lik Saki Rakı Siyah Üzüm: 210,00 TL

Anadolu Boğma Rakı Fiyatları

35 lik Anadolu Boğma Rakı : 84,00 TL

70 lik Anadolu Boğma Rakı : 157,00 TL