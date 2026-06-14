Özellikle alerjik rahatsızlığı bulunan kişiler, polen yoğunluğu nedeniyle kapı ve pencerelerini açamadıklarını belirterek belediyelere çözüm çağrısında bulundu.

Kent genelinde kavak ağaçlarından çevreye yayılan ve halk arasında “pamukçuk” olarak bilinen beyaz polenler, son günlerde etkisini artırdı. Rüzgarın da etkisiyle cadde, sokak ve parkları kaplayan polenler birçok vatandaşın tepkisine neden oldu.

VATANDAŞLAR RAHATSIZ, “KAPI PENCERE AÇAMIYORUZ”

Yağışların sona ermesiyle birlikte daha yoğun şekilde görülmeye başlayan kavak polenleri, özellikle alerjik bünyeye sahip vatandaşlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Kent sakinleri yıllardır devam eden soruna karşı yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını savunarak belediyelerin daha etkili adımlar atmasını istedi.

Polenlerden dolayı balkonlarını dahi kullanamadıklarını belirten mahalle sakinleri, “Kapı ve pencerelerimizi açamıyoruz. Balkonlara çıkmakta zorlanıyoruz. Belediyelerin bu ağaçlarla ilgili kalıcı bir çözüm üretmesi gerekiyor. Kavak ağaçlarının yerine çevreye daha faydalı ve alerjiye neden olmayan ağaçlar dikilebilir.” ifadelerini kullanıyor.

ALERJİK HASTALIKLARI OLANLAR ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Kavak polenlerinin yoğun olarak görüldüğü dönemlerde özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar büyük sıkıntı yaşıyor. Polenlerin havada yoğun şekilde bulunması nedeniyle birçok kişi dışarı çıkmaktan kaçınırken, bazı vatandaşlar ise maske kullanmayı tercih ediyor. Bunun yanı sıra polenler sokaklardaki çöplerle birleşince de çevre sorununa da neden oluyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, polen yoğunluğunun arttığı dönemlerde özellikle saman nezlesi, alerjik rinit, göz alerjisi ve astım hastalarının dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, zorunlu olmadıkça uzun süre dışarıda kalınmamasını, eve dönüşte kıyafetlerin değiştirilmesini ve pencerelerin günün belirli saatlerinde açılmasını öneriyor.

Polenlerin yoğun olarak görüldüğü bu dönemde sağlık kuruluşlarına yapılan alerji kaynaklı başvurularda da artış yaşandığı belirtiliyor. Vatandaşlar, her yıl aynı sorunun yaşandığını ifade ederek belediyelerin kavak ağaçlarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütmesini talep ediyor.