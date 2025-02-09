Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Elazığspor ile karşılaşmış, maçın hakeminin verdiği yanlış kararlar sonrası 2-1 mağlup olmuştu. Maç sonrası kulüp başkanı Erol Temel bir açıklama yapmış, yalnız kaldıklarından dolayı sitemde bulunmuştu. Van'ın sahipsiz ve yalnız bir kent olduğunu belirten Erol Temel'in açıklamaları sonrası DEM Parti cephesinden ilk açıklama Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'ten geldi.

Van Spor'a yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, sosyal medya hesabından "Elazığ’da sahada Van Spor aleyhine alınan kararlar ve saha dışında yapılan saldırı kabul edilemez. Van Spor’a yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bunda maçın başından sonuna kadar saha içinde ve dışında alınan tartışmalı kararların etkisi var. TFF’nin yıllardır süren tutumunun da etkisiyle sahalarda gerginlikler yaşanıyor. Bu sebeple alınan kararlar adil olmalı ve Fair-Play ruhuyla örtüşmeli. Tüm Vanspor camiasına geçmiş olsun diyoruz." paylaşımında bulundu.