Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan fakat üreme dönemlerinde tatlı suya ihtiyaç duyan inci kefalleri için 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde av yasağı uygulanıyor. Bu dönemde neslini sürdürmek için gölün tuzlu ve sodalı suyundan çıkıp, hayati öneme sahip akarsulara göç eden inci kefalleri, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek görsel güzellik sunuyor. Balıkların avlanmaması için de jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri balık göçünün olduğu derelerde, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri ile birlikte sürekli denetimlerde bulunuyor. Güvenlik güçlerinin sıkı denetimleri sonrası son yıllarda popülasyonu artan inci kefali, 15 bin insana da geçim kaynağı oluyor.

'İNCİ KEFALİNİN YILLIK STOKU 8 BİN TON'

Yıllık stoku yaklaşık 8 bin ton olan inci kefali balığının ülke ekonomisine daha çok katkı sunması için geçen yıl konservesinin yapılmasına da karar verildi. Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, TBMM'de Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'nun da yer aldığı Balıkçılık ve Su Ürünleri araştırma komisyonunda konunun gündeme getirildiğini belirterek, "Nesli koruma altındaki inci kefali balığının ekonomiye katma değer sağlaması için bu komisyon Van'a geldi. Sorunlar yerinde tespit edildi ve görüşler alındı. Daha sonra da Çanakkale'ye gittiler. Van balığı ile ilgili milletvekilimiz fabrikanın yetkilileri ile görüşünce ilk etapta 10 kilo, sonra 50 kilo balık, Ar-Ge çalışması için fabrikaya gönderildi. Yapılan Ar-Ge çalışması neticesinde bu balığın konserve için uygun olacağı kanaatine varıldı. Sonra 50 ton balık, soğuk hava tertibatlı araçlarla Çanakkale'ye gönderildi. Bu balıklar fabrikada işlenerek konserve haline getirildi. Yaklaşık 103 bin kutu yapıldı ve bu balıklar Türkiye'deki zincir marketlerde satışa sunuldu. Vatandaşlar, inci kefali konservesine büyük rağbet gösteriyor. Son derece lezzetli olan bu balığımızın daha ileriki süreçlerde rağbetin devam etmesi halinde ekonomiye büyük katkı değer sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

'RAĞBET ARTARSA KONSERVELERİN SAYILARI ARTACAK'

Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü'de 180'e yakın balıkçı teknesi bulunduğunu da belirterek, "Bu balığımızın konserve olarak da satılması güzel bir gelişme. Ayrıca bu işi yapan balıkçılara büyük katkı sunacak bir proje. Üretilen konserve kutularının üzerinde ise Van balığının resmi ve hikayesi ile ilgili yazı yer alıyor. Her yıl mayıs ayında Van balığı ile ilgili festival de düzenliyoruz. Bu festivale Türkiye'nin birçok ilinden ve dünyanın birçok ülkesinde insanlar geliyor. Piyasadaki rağbet yüksek olursa, üretilen konserve sayıları da artırılacak. Bu projenin hayata geçirilmesinde Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'nun büyük bir emeği var. TBMM'de tüm milletvekillerine Van balığı konservelerini dağıtarak tanıtımını da yaptı" diye konuştu.