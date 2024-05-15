Van Gölü’nün mavi kalarak gelecek nesillere aktarılması yönünde farkındalık etkinlikleri gerçekleştiren Vangölü Aktivistleri Derneği, gerçekleştirdiği tüm etkinliklerde “Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın” mottosunu kullanıyor.

Küresel iklim değişikliğinin Van Gölü’nde yaratacağı çevresel tahribata karşı, ‘Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın’ sloganı ile dünyanın farklı noktalarından gönüllüler de farkındalık oluşturmak amacıyla söz konusu sloganı kullanıyor ve destek sunuyor.

2015 yılından bu yana doğal ve tarihi alanların korunmasına yönelik faaliyetlerini sürdüren aktivistler, gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmayı amaçlıyor.

“DEVAM EDECEĞİZ”

Vangölü Aktivistleri Genel Başkanı Erdoğan Özel de, Van Gölü farkındalığını, ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Özel; “Van Gölü gibi eşsiz bir değerin korunması için bilincin arttırılması, uzun soluklu ve istikrarlı bir çalışmayı gerektiriyor. Emin adımlarla her platformda “Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” sloganımızı söyleyerek, dillere ve zihinlere pelesenk edinceye kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.