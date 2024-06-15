Van Spor'un önceki dönem 2. Başkanı, İş insanı Gökhan Bayramoğlu Kurban Bayramı vesilesiyle bir bayram tebrik mesajı yayınladı.

Bayramoğlu mesajında, “Dinî bayramlarımız, aramızdaki sevgi bağlarını güçlendiren, dargınların barıştığı, toplumsal dayanışmanın arttığı ve kardeşlik ruhunun canlandığı özel günlerdir.

Sevinçlerin paylaşıldıkça arttığı, kederlerin ise omuz omuza verilerek hafifletileceği gerçeğinden hareketle, Kurban Bayramı’mızı vesile kılmalı, ibadet ve ziyaretlerimizin yanında, küskünleri barıştırmayı da ihmal etmemeli, huzur iklimine elden geldiğince katkıda bulunmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Vanlı hemşehrilerim olmak üzere, tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın tüm insanlık için barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”